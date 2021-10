GitLab (GTLB) a fait ses débuts la semaine dernière et le cours de l’action a augmenté de 35% le premier jour de négociation.

Qu’il s’agisse de l’introduction en bourse de Zomato ou de Paras Defence and Space Technologies récemment cotée sur les bourses indiennes, les actions offertes au public par le biais d’offres publiques initiales (IPO) suscitent un grand intérêt des investisseurs même après leur mise à disposition sur le marché secondaire. Pour les investisseurs qui se diversifient sur le marché boursier américain, l’intérêt des investisseurs est multiple car il y a de l’argent mondial qui court après l’ensemble limité d’actions offertes lors de l’introduction en bourse. Une fois cotés au Nasdaq ou au NYSE, même les investisseurs indiens peuvent les posséder en investissant via des plateformes de trading internationales.

Au cours des trois premiers trimestres de 2021, le Nasdaq a enregistré plus de 560 inscriptions via le processus traditionnel d’introduction en bourse, des sociétés d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) et des inscriptions directes, levant 136 milliards de dollars.

Au cours du seul troisième trimestre, le Nasdaq a accueilli 147 inscriptions, levant plus de 29 milliards de dollars.

La semaine dernière, GitLab (GTLB) a fait ses débuts et le cours de l’action a augmenté de 35% le premier jour de négociation. Le cours de l’action GTLB est actuellement d’environ 114 $ et la capitalisation boursière de la société dépasse les 16 milliards de dollars. GitLab est la plate-forme DevOps qui permet aux organisations de maximiser le retour global sur le développement logiciel. La société compte 30 millions d’utilisateurs enregistrés estimés et plus d’un million d’utilisateurs de licence actifs,

Certaines des cotations les plus importantes sur les bourses américaines à partir du troisième trimestre comprennent :

Courtage au détail Robinhood (HOOD)

Société Fintech Remitly (RELY) Société alimentaire Sovos Brands (SOVO) Société de solutions de paris sportifs et de divertissement Sportradar (SRAD) Fournisseur de solutions SaaS Freshworks (FRSH) Fournisseur de données et d’analyse Amplitude (AMPL), qui est devenu public par une cotation directe.

De nombreuses entreprises de technologie, de biotechnologie et de vente au détail se préparent à entrer sur le marché dans les mois à venir. Voici une liste d’entreprises qui pourraient bientôt entrer en bourse.

