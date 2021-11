Premier arrivé en Asie : Bitcoin se rapproche de 58 000 $ ; Les altcoins récupèrent des creux de 7 jours

Bonjour. Voici ce qui se passe ce matin :

Mouvements du marché : Bitcoin s’est rapproché de 58 000 $ alors que les altcoins et autres jetons de couche 1 se sont rétablis des creux de sept jours.

Avis du technicien : La dynamique s’améliore à mesure que les lectures de survente apparaissent sur le graphique.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 57 550 $ +1,82 %

Éther (ETH) : 4346 $ +5,93 %

Le marché bouge

Le bitcoin a eu du mal à dépasser 58 000 $ pendant les heures de négociation aux États-Unis mardi, tandis que les crypto-monnaies alternatives (altcoins), y compris l’éther et d’autres jetons de couche 1 ont récupéré au-dessus de leurs plus bas de sept jours.

En conséquence, le graphique de dominance du bitcoin, qui montre l’étendue de la domination de la crypto sur le reste du marché, a continué de signaler un biais en faveur de l’exposition à l’altcoin, selon TradingView, en baisse à environ 42,31 % par rapport au sommet d’octobre à 47,41 %.

Lucas Outumuro, responsable de la recherche à la société d’analyse de blockchain IntoTheBlock, a noté une corrélation plus forte entre le marché boursier et l’éther qu’entre les actions et le bitcoin.

« Bitcoin a du mal à se consolider en tant que couverture contre l’inflation, mais ne suit pas non plus les actifs à risque, ce qui peut laisser certains investisseurs incertains », a déclaré Outumuro. « L’éther a été plus étroitement corrélé aux actions, ce qui suggère que les investisseurs [are] le traiter plus comme un commerce à risque.

Sur les marchés traditionnels, les valeurs technologiques ont fait baisser le S&P 500 mardi, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur le marché de la crypto mercredi.

Le point de vue du technicien

Bitcoin détient un support de 56 000 $, une résistance de 60 000 $ à 63 000 $

Bitcoin (BTC) semble être survendu, ce qui pourrait supporter une brève augmentation vers la zone de résistance de 60 000 $ à 63 000 $.

La crypto-monnaie a maintenu un support à court terme à environ 56 000 $ alors que la pression de vente s’est stabilisée.

L’indice de force relative (RSI) est en hausse par rapport aux niveaux de survente, similaire à ce qui s’est passé le 27 octobre, qui a précédé une reprise des prix. Sur le graphique journalier, le RSI s’approche des niveaux de survente pour la première fois depuis fin septembre.

De plus, la correction du bitcoin par rapport à un sommet historique de près de 69 000 $ semble être épuisée, ce qui pourrait encourager les acheteurs à revenir. L’élan s’améliore au cours de la journée de négociation asiatique, bien que la résistance à environ 63 000 $ pourrait limiter davantage la hausse à court terme.

Événements importants

8h30 (HKT/SGT (8h30) : Japan Manufacturing PMI (indice des directeurs d’achat)

8h40 HKT/SGT (12h40) : Discours de Michele Bullock, l’Assistant Governor (Financial System) à la Reserve Bank of Australia

