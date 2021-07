Premier avis de Verstappen en Hongrie

30/07/2021

Act à 12:44 CEST

Le Grand Prix de Hongrie Cela a commencé ce vendredi lorsque des «tambours de guerre» résonnent encore entre Red Bull et Mercedes en raison de l’accident de Lewis Hamilton et Max Verstappen à Silverstone. Après que ceux de Milton Keynes, ne respectant pas la sanction de 10″ à Hamilton en Grande-Bretagne, ont demandé hier un réexamen de l’affaire qui a été écartée par la FIA, l’ambiance dans le Hungaroring est presque aussi ‘respirable’ que le sentiment de chaleur sur la piste, qui atteint aujourd’hui 60º. Une torture absolue pour les voitures et les conducteurs.

Le dernier grand prix avant la trêve estivale (la Coupe du monde reviendra à Spa, du 27 au 29 août), est déjà en cours et pour l’instant, le plus rapide est Max Verstappen, suivi des deux hommes de Mercedes, Valtteri Bottas et Lewis Hamilton. Carlos Sainz Il a pris un bon départ au volant de la Ferrari et s’est classé quatrième, devant Gasly (Alpha Tauri) et un Fernando Alonso, qui a eu 40 ans hier, et continue de montrer qu’il est au top de sa forme.

Les différences de tête sont minimes, avec Verstappen (1’17 “555), Bottas (1’17 “616) et Hamilton (1’17 “722) en un dixième et Sainz déjà une demi-seconde. Ce ne sont pas des temps significatifs, ce n’est qu’un vendredi et la F1, après l’expérience qualificative au sprint à Silverstone, est revenue au format habituel avec deux séances libres lors de cette première journée d’action en Hongrie. Mais l’avis de Verstappen déjà entrée.

Le leader du Championnat du Monde est très en colère contre Hamilton et la FIA et va essayer de se justifier de la meilleure façon qu’il sait : Max vise la victoire, même si Hamilton, huit fois vainqueur en Hongrie, ne va pas lui faciliter la tâche. L’émotion est servie.

GP de Hongrie. Gratuit 1 :

1. Max Verstappen (Red Bull) 1’17″555

2. Valtteri Bottas (Mercedes) à 0 “061

3. Lewis Hamilton (Mercedes) à 0″167

4. Carlos Sainz (Ferrari) à 0 “560

5. Pierre Gasly (AlphaTauri) à 0″626

6. Fernando Alonso (Alpin) à 0 “830

7. Charles Leclerc (Ferrari) à 0″ 836

8. Sergio Pérez (Red Bull) à 0 “911

9. Lando Norris (McLaren) à 1″094

10. Lance Stroll (Aston Martin) à 1″200

11. Esteban Ocon (Alpin) à 1″210

12. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) à 1″215

13. Sebastian Vettel (Aston Martin) à 1″334

14. Daniel Ricciardo (McLaren) au 1″710

15. George Russell (Williams) à 2 “169

16. Nicholas Latifi (Williams) à 2 “269

17. Mick Schumacher (Haas) à 2 “828

18. Robert Kubica (Alfa Roméo) à 3″084

19. Nikita Mazepin (Haas) à 3 “437

20. Antonio Giovinazzi (Alfa Roméo) à 4 “334