Premier “ballon de match” pour Àlex Palou à Indy

17/09/2021 à 11h27 CEST

Alex Palou Il affronte son premier ballon de match pour le titre IndyCar ce week-end. Le coureur catalan de 24 ans a repris la tête lors de la dernière course, à Portland, où il a brillé avec la pole position et une victoire qui le place tout près de son objectif. Maintenant Palou arrive à Laguna Sena, un circuit sur lequel il n’a jamais couru, avec des possibilités mathématiques de se proclamer champion.

Pour sa deuxième année en IndyCar et sa première avec l’équipe championne Chip Ganassi, Palou est en tête du classement avec 25 points d’avance sur Pato O’Ward, 34 sur Josef Newgarden, 49 sur Scott Dixon et 75 sur Marcus Ericsson. Tous ont encore des options pour le titre, bien que beaucoup moins que le pilote catalan. S’il repart avec 50 points d’avance de l’épreuve californienne, Palou sera champion sans avoir à attendre la course de Long Beach, une semaine plus tard.

Ça ne sera pas facile Àlex à Laguna Seca, le célèbre circuit « Tire-bouchon » qui a tant fait plaisir aux fans de MotoGP. Les expérimentés Newgarden et Dixon, qui cumule plusieurs titres chacun, ne lâchera pas jusqu’au bout dans une compétition toujours ouverte aux surprises et aux rebondissements du scénario. Pour cela Palou Pas de crédit.

Les comptes de Palou

Les comptes du titre sont compliqués par le système de notation particulier de l’Indycar. Chaque week-end, le gagnant ajoute 50 points, mais à cela vous pouvez ajouter à votre compte un point pour la perche, un point pour avoir mené un tour et deux points pour être le coureur avec le plus de tours en tête. Dans chaque test, le nombre maximum de points à atteindre par un pilote est de 54, mais en tenant compte du fait qu’il suffit de laisser 5 points ajoutés, la différence maximale du vainqueur avec n’importe quel rival est de 49 points.

De là, il existe de nombreuses combinaisons qui peuvent vous donner le titre à l’avance ce dimanche. Oui Palou quitte Laguna Seca avec 50 points d’avance et sera champion. Et aussi avec 49, s’il gagne la course. Bien qu’alors je ne pouvais pas célébrer jusqu’à ce que je marque les 5 points de la sortie à Long Beac. Je veux dire, ce serait champion virtuel.

Pour obtenir ce coussin de 50 points, vous devrez approuver 25 points supplémentaires à Pato O’Ward (ou 24 si Palou gagne) et 16 à Newgarden (15 s’il gagne). Si le Catalan remporte la victoire, ce sera la quatrième de son casier, tandis que Newgarden et O’Ward continueraient avec deux. Cela rendrait le premier facteur décisif, celui des victoires, était déjà du côté des Espagnols face à la dernière course.

Concentré

Palou il insiste sur sa devise d’aller de séance en séance et de ne pas penser au résultat final. Pour lui tellement Laguna Seca comme Long Beach Ce sont deux pistes inédites, puisque les deux événements ont été annulés par la pandémie en 2020, mais il est optimiste après ses belles performances tout au long de la saison. Pourtant, il pense que son objectif le plus réaliste ce week-end est d’obtenir le titre pour le tour final.

“Nous pensons à la course, et jusqu’au dernier arrêt aux stands à Long Beach, nous n’allons pas penser à ce que je dois vraiment faire pour gagner ce championnat. Laguna Seca sera bon pour nous, nous avons testé là-bas et je me sens fort C’est un circuit permanent Et cette année nous avons été à la bagarre dans chacune des courses de ce type, donc je me sens assez fort à ce sujet & rdquor;, assure Àlex.

“Long Beach sera intéressant et excitant, mais je ne peux rien y faire. Je n’y suis jamais allé. Tous mes concurrents ont couru sur cette piste et gagné des courses, donc c’est un peu effrayant, mais j’espère pouvoir le faire un bon travail. à Laguna Seca pour être un peu plus à l’aise à Long Beach. Cette année, nous avons eu un peu de mal dans les premières courses sur circuits urbains, mais nous avons obtenu un podium à Detroit et nous nous sommes qualifiés troisième à Nashville. Oui, nous sommes aussi rapide sur les circuits urbains.” .

“L’IndyCar est très compétitif et, surtout cette année, c’est très serré, car dans cette course, nous sommes passés de 10 points de retard à 25 points d’avance. Je pense que nous sommes clairement dans la lutte. Mais jusqu’à Long Beach, nous n’irons pas pour vraiment savoir qui est qui.

Voici comment se déroule l’Indycar avec 2 courses à disputer :

Alex Palou (Ganassi) – 477 pointsPatricio O’Ward (McLaren SP) – 452 pointsJosef Newgarden (Penske) – 443 pointsScott Dixon (Ganassi) – 428 pointsMarcus Ericsson (Ganassi) – 402 points