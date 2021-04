Premier ballon de match pour Huesca

04/02/2021 à 06:31 CEST

Levante reçoit Huesca ce vendredi à la Ciutat de València dans un match clé pour les visiteurs, depuis les dix derniers jours de la Ligue débutent à la dernière place et avec l’obligation d’entamer leur retour pour éviter la relégation en Deuxième Division.

Avec des options de qualification très lointaines pour jouer la saison prochaine en compétition européenne, Levante aspire dans cette dernière ligne droite à être le plus haut possible et à ne pas se laisser emporter, puisqu’il est pratiquement sauvé.

L’entraîneur Paco Lopez a des victimes en raison de blessures de Nikola Vukcevic et Jorge Miramon et José Campaña et Gonzalo melero ils ne sont pas encore prêts. De plus, l’international Dani Gomez et Enis Bardhi ils devraient s’entraîner avec l’équipe cet après-midi après avoir joué avec leurs équipes nationales.

L’entraîneur valencien pourrait récupérer pour ce match Sergio Postigo et Nemanja Radoja, après plusieurs semaines sans appel en raison de blessures musculaires, déjà Ruben Rochina, qui a raté le match contre le Real Betis en raison de quelques inconvénients.

Sans pour autant Miramon, les options pour le côté droit passent par du Coca ou Ils sont, tandis que Duarte il serait déjà guéri de son mal de dos et se formerait dans l’axe de l’arrière à côté de Ruben Vezou.

Bien que Paco Lopez aurait dans l’appel avec Radoja peu probable d’être un démarreur, donc Malsa partie avec un avantage d’être dans les onze de départ avec Rochina ou Bardhi, qui ne se serait entraîné qu’une seule fois avec ses coéquipiers après avoir disputé trois matchs avec la Macédoine.

Paco Lopez pourrait profiter de l’inertie de notation de Dani Gomez, qui a marqué deux buts avec l’Espagne de moins de 21 ans, et l’a placé aux côtés de Roger en attaque et que Morales occupe l’aile gauche au centre du terrain.

La Huesca, avec les absences de l’attaquant Javier Ontiveros, blessé à l’épaule lors d’un entraînement, et de Gaston Silva, deux victimes de longue date, cherchera à surprendre à Valence car l’ajout des trois points supposerait le carburant nécessaire pour continuer à penser à atteindre les derniers jours avec des options de salut.

José Rojo « Pacheta« , l’entraîneur de l’équipe Alto Aragonese, n’a pas changé son discours depuis son arrivée à Huesca et continue de croire et de parier à la fois sur le système de jeu qu’il met en œuvre dans tous les matches et sur les mêmes joueurs dans pratiquement toutes les formations et les changements pendant les rencontres.

Par conséquent, pour le match contre l’équipe levantine, il ne semble pas qu’il y aura de changements par rapport au dernier match qui s’est joué à domicile contre Osasuna et qui s’est terminé par un nul frustrant pour Huesca puisque cela ne vaut rien de plus que d’ajouter trois sur trois. , donc ce vendredi il voudra récupérer les deux points perdus face à l’équipe de Pampelune.

Tout indique quoi Andres Fernandez il continuera sous les bâtons et la défense pourrait redevenir la même que contre Osasuna alors que le défenseur central s’est rétabli Denis Vavro, qui a dû abandonner en raison d’une gêne physique lors du match contre l’équipe navarraise.

Au centre du terrain se trouve l’endroit où il pourrait y avoir des nouvelles avec la question de savoir s’il jouera Doumbia ou Ferreiro, et aussi à être déjà récupéré Pedro Mosquera bien que le manque de rythme, puisqu’il n’a pas joué depuis la mi-janvier, pourrait au moins le laisser de côté.

– Alignements probables:

Raise: Aitor, Coke, Duarte, Vezo, Clerc, De Frutos, Malsa, Rochina ou Bardhi, Morales, Dani Gómez et Roger.

Huesca: Andrés Fernández; Maffeo, Pulido, Siovas, Vavro, Javi Galán; Seoane, Mikel Rico, Doumbia ou Ferreiro; Sandro et Rafa Mir.

Arbitre: Jorge Figueroa Vázquez.

Stade: Ciutat de València

Heure: 21h00.