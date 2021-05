Premier “ ballon de match ” pour la onzième championnat de l’Atlético de Madrid

16/05/2021

Act. À 10 h 39 CEST

Arnau Montserrat

L’Atlético de Madrid est à deux pas du titre de champion de la ligue. Si près et pourtant si loin. Deux jours d’avance avec un premier «match ball» aujourd’hui à partir de 18h30. En un jour unifié. Ces dimanches qui nous emmènent dans le passé où les membres des escouades qui étaient sur le banc ont vécu leur propre match avec un casque pour le reste de la journée. La radio dans sa forme la plus pure.

Les hommes de Simeone recherchent la onzième ligue de l’histoire du club. Le deuxième depuis que l’entraîneur argentin a atterri sur le matelas. Cholo a connu une période difficile ces derniers temps où l’on s’est même demandé s’il devait être l’entraîneur de l’Atlético de Madrid. C’était il y a quelques mois. Coïncidant avec la pire séquence de l’équipe madrilène dans cette ligue. Un championnat qu’ils avaient en piste ajoutant 50 points sur 57 possibles au premier tour, où ils avaient un avantage de 13 points avec le Barça et Madrid et qu’ils ont failli jeter par-dessus bord. Ils sont toujours à l’heure.

Le onzième en tombant

Le «cholismo» le plus pur servait à rediriger le chemin. Retrouver la solidité défensive, tirer ‘unocerismo’ quand c’est nécessaire et surtout, la souffrance pour le drapeau. Savoir tenir les résultats lorsque le combat est resserré. Enregistrez les pénalités à la dernière minute. Vivez chaque seconde du jeu comme si c’était la dernière. Voir le Simeone le plus passionné sur le banc est le meilleur signe pour savoir que le «cholismo» n’est pas mort. J’étais juste en train de faire la fête.

Ils gagneront la ligue s’ils le souhaitent. Ni Madrid ni surtout le Barça n’ont montré qu’ils le méritaient. L’Atlético de Madrid sera champion aujourd’hui s’il bat Osasuna au Wanda Metropolitano et le Real Madrid perd ou fait match nul à San Mamés. Les colchoneros ont remporté neuf de leurs dix derniers matchs contre les «rojillos». Ce qui est certain, c’est que s’ils gagnent, ils laisseront le Barça de Koeman hors du combat, qui ne resterait en vie que le dernier jour s’il battait les crevaisons du Celta et de l’Atlético de Madrid avant celles d’Arrasate.

Ils aiment souffrir

La souffrance est revenue dans les environs de la Wanda dans cette dernière partie de la campagne. Normal. L’ADN rojiblanco est imprégné du verbe souffrir. Aimer. Il suffit de sortir la bibliothèque du journal pour voir comment ils ont remporté les dix titres qui figurent dans leur dossier. Dans neuf d’entre eux, l’Atlético de Madrid les a remportés lors de la dernière journée. Ce n’est qu’en 76-77 qu’ils ont été proclamés champions de l’avant-dernier tour de la ligue.

Il n’est pas nécessaire de remonter loin pour voir le dernier précédent. But de Godín au Camp Nou dans le 13-14. La saison Tata, la saison de polo pistache, la vente d’une Villa qui a triomphé dans l’équipe matelas et a été la clé de la conquête. Une comparaison trop proche de celle de Luis Suárez cette saison. L’Uruguayen, qui a perdu sa performance ces derniers temps, compte 19 buts en championnat. Beaucoup d’entre eux sont décisifs. Il n’est pas faux de dire que c’était une bonne affaire, une bonne affaire pour le Cholo. Sabina l’a déjà dit … “Quelle façon de souffrir …”.