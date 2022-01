Premier bouleversement pour Kyrie Irving

La fatigue était un facteur, bien sûr. Ce match devait être joué le 23 décembre. Le report, les choses de la pandémie, obligent de s’y adapter maintenant, dos à dos pour les Blazers et les Nets, mais avec les visiteurs contraints de traverser le pays après avoir disputé une prolongation dimanche pour gagner, au poil, les Spurs. Dans beaucoup d’ennuis, une de ses deux seules victoires lors des sept derniers matchs. Alors, bien sûr, l’épuisement a influencé la mauvaise seconde moitié des Nets, qui ont perdu à Portland (114-108) et, ceci dit, ils auraient dû être capables de surmonter par pur talent pour un adversaire appauvri (16-24 maintenant après deux victoires en deux nuits) et jouant sans Damian Lillard, CJ McCollum Norm Powell et Larry Nance. Plus d’attente pour voir si Lillard revient ou si sa blessure abdominale et le départ catastrophique de l’équipe provoquent une interruption de longue durée. Ce dernier est visé, dit-on en Oregon.

Sans stars et sans trop de pression déjà dans une saison qui a été gâchée, les Blazers sont au moins capables de rassembler une poignée de joueurs avec l’esprit. Et son lot de talent : Anfernee Simons (22 ans) est dans un excellent moment, en pleine inondation, et termine avec 23 points et 11 passes décisives, une référence en attaque malgré ses 2/11 en triple. Ce qui ne tenait pas à l’extérieur se plaçait entre Robert Covington (21 points, 5/7 en triple) et Ben McLemore (20 et 5/8), qui ils ont essentiellement tiré seuls contre une défense rivale incapable de retenir quelques passes sans découdre. Ce buffet gratuit et le travail de Nurkic, Little, Zeller, Elleby et Dennis Smith Jr ont donné l’une des grandes joies de l’année aux fans de longue date des Blazers, qui pensaient pendant de longues minutes qu’ils devraient finir par applaudir le effort de leurs joueurs contre une logique qui pourtant n’apparaissait pas. Parce que les Nets sont experts en cadeaux.

Tout ce qui peut être fait pour perdre, les Nets le font. Et pourtant, ils gagnent bien plus qu’ils ne perdent, maintenant 25-14 et deux matchs de certains Bulls qui visitent mercredi dans une séquence de quatre matchs en cinq jours et cinq en sept. Un calendrier difficile contre lequel les New-Yorkais n’ont aucun appui, aucun automatisme, aucun système et aucune identité. Rien qui vous sauve des nuits comme celle-ci. Un jour après avoir trop souffert contre les Spurs, ils ont perdu à Portland car après avoir pris l’avantage au deuxième quart-temps (55-62 à la mi-temps), ils ont été inconstants, désintéressés et transparents en défense en deuxième mi-temps. Le dribble des 3 points des Blazers a tranché le match, avec plus d’intensité de la part des Billups, plus attentifs à défendre un peu dans un duel d’équipes essentiellement sans défense. Et plus connecté au dernier trimestre. Ils n’ont pas pris d’avion à travers le pays la veille, c’est vrai, mais ils n’ont pas Kevin Durant et Kyrie Irving. Le meneur a joué son deuxième match de la saison. Pour l’instant, nul (1-1).

James Harden n’a pas joué en raison de problèmes de genou, a priori essentiellement une pause dans cette partie brutale du calendrier dans lequel Nash devra trouver des moyens pour que Kevin Durant se repose sans que son équipe ne ressemble à un dessin animé. L’attaquant a joué plus de 42 minutes et même alors, les Nets n’ont pas gagné. Il a marqué 28 points, mais seulement 8 après son passage dans les vestiaires. Il semblait qu’il pouvait marquer à sa guise… mais il n’avait ni les jambes ni la tête dans le jeu, peut-être ni l’un ni l’autre. Et les Nets ont fini par vivre de deux recrues, le productif Cam Thomas (21 points) et le travailleur Day`Ron Sharpe (14 et 7 rebonds). Ça ne devrait pas être comme ça. Pas si vous avez Durant et Kyrie, qui ont joué parce que c’était une soirée. Le meneur de jeu semblait plus cool que la plupart de ses pairs, des trucs de son emploi du temps personnalisé, mais s’est retrouvé avec une cheville douloureuse après un jeu avec Little pour lequel il a pointé du doigt l’attaquant des Blazers: « J’aurais pu me casser la cheville. » Nash a dit « nous verrons », et que c’est « une belle tournure ». Ainsi, bien que le jeu soit terminé, Kyrie est incertain à jouer à Chicago, un duel qui peut laisser le leadership de l’Est très penché vers l’Illinois.

Avec le retour des Nets plus tard, Kyrie dépenserait une grosse balle s’il ne pouvait pas jouer demain. Mais c’est la situation que lui et son équipe ont choisie. Quand il jouait, c’était bien sans excès: 22 points sur 21 tirs, 8 rebonds, 4 passes décisives, 4 défaites. Mais ce n’était pas suffisant pour une équipe qui n’est pas une équipe. Que cette fois il n’a pas eu Harden (entre autres), d’autres jours il aura d’autres blessés (à la maison, toujours pour l’instant, Kyrie) et n’a jamais de personnalité, de forme, de soutien-gorge. Tout dépend du talent, des séquences, des superstars. C’est comme ça que ça s’est passé dans la première moitié de la saison et c’est comme ça que ça va être, pour le meilleur ou pour le pire, d’ici la fin. Avec Kyrie certains jours oui et d’autres non, avec Durant fatigué et avec un calendrier qui sera terrible dans l’immédiat. Il y a beaucoup de choses que l’on pense pouvoir faire différemment mais, après tout, chacun gère sa maison comme il l’entend. Il n’y a plus.