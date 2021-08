Premier cas de COVID-19 chez un athlète avant les Jeux Paralympiques

in

Les organisateurs des Jeux Paralympiques de Tokyo ont annoncé ce vendredi avoir détecté le premier positif au covid-19 parmi les athlètes arrivant dans le pays participer à l’événement, qui débutera le 24.

L’athlète, dont l’identité, ni celle de sa sélection, ont été révélées, a été testé positif pour l’agent pathogène pendant la période de quarantaine de 14 jours et n’est pas à l’intérieur de la Villa Paralympique, ont-ils précisé dans leur rapport quotidien sur les cas de covid.

Celle du parathlète fait partie des 12 contaminations signalées aujourd’hui par les organisateurs, dont trois sont des personnes arrivant de l’étranger et neuf résidents du Japon, qui traverse sa pire vague de covid depuis le début de la pandémie et qui à la veille du jour a enregistré un record de plus de 25 155 positifs à l’échelle nationale.

Tokyo 2020 a signalé la première infection à l’intérieur du village paralympique jeudi, le seul à ce jour et pas un parathlète.

Les organisateurs de Tokyo 2020 ont détecté 86 positifs dans le covid depuis qu’ils ont commencé à enregistrer les données le 12 août.

La plupart des 12 cas recensés aujourd’hui (7) sont des salariés liés à des sous-traitants, Alors que deux sont des travailleurs de l’organisation Tokyo 2020 elle-même, l’un est un travailleur d’un autre type lié aux Jeux et un autre est un membre des médias.