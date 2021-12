Premier casque de réalité mixte Apple à proposer des jeux, des médias et des communications en réalité virtuelle

Vous n’avez pas besoin de fuites sur le casque de réalité mixte imminent d’Apple pour deviner l’une des principales caractéristiques de l’appareil. Comme tout gadget offrant des fonctionnalités de réalité virtuelle (VR), le jeu pourrait facilement être l’objectif principal. Il en va de même pour les casques VR de HTC, Sony et Facebook. Mais vous n’associez pas nécessairement Apple au jeu haut de gamme. C’est parce que tous les appareils Apple n’offrent pas un accès à des jeux haut de gamme, même si le matériel le prend en charge. Les nouveaux MacBook en sont le meilleur exemple. Ils offrent des performances de niveau PS5, mais il leur manque les jeux pour les transformer en PC de jeu.

Cela dit, un initié bien connecté a déclaré que le jeu serait un objectif important pour le casque de réalité mixte Apple de première génération. Les autres sont la consommation de contenu et la communication.

Les soi-disant lunettes Apple sont apparues dans toutes sortes de rumeurs tout au long de l’année. Nous examinons deux types d’appareils qui peuplent ces fuites. L’un est l’appareil de réalité mixte qui est censé arriver l’année prochaine. Le gadget portable ressemblera beaucoup aux casques VR des concurrents. Mais il proposera également des fonctionnalités de réalité augmentée (AR) aux côtés de la VR. D’où l’appellation de réalité mixte. Le second est un véritable gadget AR uniquement qui ressemblera beaucoup à des lunettes ordinaires.

Les rapports précédents ont indiqué que le gadget porté sur la tête présentera des spécifications haut de gamme. Nous examinons des écrans micro-LED 4K, 15 caméras comprenant des capteurs pour la fonctionnalité de suivi oculaire, une connectivité Wi-Fi 6E et des processeurs puissants.

Les spécifications haut de gamme suggèrent que le casque de réalité mixte Apple de première génération sera un ajout coûteux à la gamme d’appareils Apple. Et certains rapports indiquent que le gadget sera en effet plus cher que d’autres modèles.

Malgré les spécifications puissantes, cependant, l’appareil de réalité mixte peut toujours avoir besoin d’une connexion à un iPhone ou à un MacBook – c’est là que le Wi-Fi 6E peut s’avérer utile.

Mark Gurman de Bloomberg a détaillé les cas d’utilisation attendus du nouvel appareil Apple dans sa newsletter Power On. L’initié a déclaré que le casque de réalité mixte d’Apple aurait trois fonctionnalités « tueuses ». C’est le jeu, la consommation de médias et la communication :

Le jeu devrait être une priorité pour la machine, d’autant plus qu’elle disposera de plusieurs processeurs, d’un ventilateur, d’écrans à très haute résolution et de son propre App Store. Recherchez Apple pour positionner l’appareil comme un rêve pour les développeurs de jeux. Ensuite, la consommation des médias. Je m’attends à ce qu’Apple travaille avec des partenaires médias pour créer du contenu pouvant être regardé en VR sur l’appareil. Troisièmement, les communications. Recherchez des Animojis et une expérience de type VR FaceTime pour être le Zoom new-age.