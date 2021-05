Premier coup et quelques bonnes idées dans les Lakers

Les Lakers ont atteint les Playoffs 2021 en tant que champions, oui, mais aussi en tant que septième sur huit classés dans la Conférence Ouest. Contre les soleils, ils ont payé le premier péage, étant absolument surpassés par une équipe plus fraîche avec des idées plus claires. Il peut s’agir ou non d’une longue série, mais le premier enjeu laisse peu de place à l’imagination et beaucoup à la capacité des responsables de Los Angeles à voir les nombreuses erreurs commises.

Les Suns ont dominé dès la fin de la première période. Surmonter même le problème physique de Chris Paul, tenir les nerfs après l’expulsion absurde de Cameron Payne et déployer un jeu combinatoire auquel les Lakers vont devoir affronter oui ou oui, ils ont le remède ou non. Accablant parfois. Phoenix a fait ressortir les favoris en démontrant leur position dans le tableau et l’ambition qu’ils avaient déjà annoncée en 2020. A presque aucun moment l’adversaire ne les a approchés en réel danger, ce qui en dit long sur l’arsenal déployé.

Un coup de vent dans les premières minutes a fait place à un autre match. Après 15-15, dans un début de but qui a souligné un grand match, il y avait beaucoup de Suns et peu de Lakers. Le jeu combinatoire a conduit les locaux à être libérés à plusieurs reprises pour en lancer trois, mais ils avaient raison et leur rival a eu du mal dans des circonstances similaires. C’était l’un des premiers problèmes tangibles. Booker a commencé à ajouter comme un fou et Ayton gagnait la bataille du rebond. Il semble que ce soit la version du numéro un du Draft 2018 que nous devons voir, pas celle des trois années précédentes. Drummond a été perdu et Davis n’a pas fait de mal. La patate chaude est allée à Harrell. Le pivot remplaçant, l’un des deux avec le regretté Marc Gasol, a gratté des points lors de trois matchs consécutifs et a mis sa griffe pour se rapprocher d’un marqueur qui jouait déjà à dix buts à l’extérieur. La poussée de Trez, qui ne serait pas la seule cette nuit-là, a eu un double effet: elle est venue après, dans une collision avec un coéquipier après une action de LeBron James, Chris Paul s’est blessé à l’épaule. Cela a fini par n’être presque rien, même s’ils ont dû le soigner à nouveau dans les vestiaires et que les premiers gestes de douleur ont été de s’inquiéter. Une fois cet effet dissipé, retour à l’ennui pour Vogel’s.

Il a changé au deuxième quart, avec plus de défense, mais au troisième, Drummond a atteint un point insupportable en dépit d’être sur le terrain et ni James ni Davis n’ont trop réagi. Schröder portait un poids qui ne lui correspondait peut-être pas pendant le reste de la soirée. Le roi d’Akron, visiblement fatigué. AD s’est également retrouvé sorti de nulle part devant Ayton, qui a fini par lui donner une leçon aussi. Un tangana dans lequel Harrell a magistralement attaqué Payne s’est terminé avec Payne injustement éjecté sur la même pièce dans laquelle Paul, touché par l’épaule, a attrapé son ami LeBron pendant qu’il faisait son lit. La tentative de donner un autre air au jeu alors que les forces n’étaient pas suffisantes n’a pas servi l’équipe californienne, qui a donné la cuillère.