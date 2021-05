Premier des 11 pays n ° 1 pour Hank Williams

le Hank Williams biopic I Saw The Light, avec Tom Hiddlestone, a abordé la période entre 1944 (lorsque Williams avait 21 ans et nouvellement marié) à sa mort d’abus d’alcool et de drogue le jour de l’an 1953. Cette période englobait tous les hauts et les bas de Hank. la vie publique, mais la date sur laquelle nous nous concentrons ici est certainement l’un de ses jalons de carrière. Le 7 mai 1949, il a marqué le premier de ce qui serait 11 n ° 1 sur le palmarès des pays Billboard, avec «Lovesick Blues.»

Williams avait quatre entrées dans les charts précédents à son nom à partir de 1947, quand lui et le producteur de longue date Fred Rose ont décidé qu’il devrait reprendre une composition de Cliff Friend / Irving Mills qui est apparue pour la première fois dans la comédie musicale de 1922 Oh, Ernest. «Lovesick Blues» a été interprété à l’origine par Anna Chandler, enregistré deux fois dans les années 1920 par le chanteur de minstrel show Emmett Miller puis par le chanteur country Rex Griffin. Une version pop de la chanson deviendrait un single britannique n ° 1 pour Frank Ifield en 1962.

Seize semaines au n ° 1

La version de Hank est entrée dans la liste des pays le même jour en mars 1949 qu’un autre de ses singles à 78 tours sur MGM, «Mansion On The Hill». Alors que cela est devenu populaire, surtout après sa disparition, «Lovesick Blues» a été le gagnant. Sur ce graphique de mai, il est passé au n ° 1 pour entamer un règne remarquable de 16 semaines. Le séjour épique de 42 semaines de la chanson sur l’enquête a été battu par un seul autre single de Williams, «Cold, Cold Heart» de 1951, qui a affiché 46 semaines.

L’interprétation de Williams de «Lovesick Blues» a ensuite été reconnue par le National Recording Registry, auquel elle a été ajoutée en 2004. La chanson a renforcé sa durabilité lorsqu’une version du soi-disant Walmart Kid, Mason Ramsey, 11 ans , est devenu une sensation virale en 2018. Cela a conduit à sa renommée nationale et internationale et à une performance au Grand Ole Opry et plus encore.

“Lovesick Blues” est sur 40 Greatest Hits de Hank Williams, qui peuvent être achetés ici.