Premier “double” kenyan de l’histoire dans un marathon olympique

08/07/2021

Le à 01:48 CEST

Depuis que les athlètes africains ont commencé à concourir à l’étranger dans des épreuves de cross-country avec les éthiopiens Abebe Bikila et Mamo Wolde en grands précurseurs Dans les années 60 et 70, les succès ont été distribués sans solution de continuité.

L’une des grandes références du fonds et du fonds global moyen est le Kenya, un pays qui remporte des médailles olympiques depuis des années du 800 mètres au marathon en passant bien sûr par 3000 obstacles.

Cependant, ce n’est que ce samedi (premières heures du samedi à l’heure espagnole) que Le Kenya a réalisé le premier “double” de son histoire au marathon olympique, que ce soit dans la catégorie masculine ou féminine avec le champion et « recordman du monde » du semi-marathon Peres Jepchirchir et avec la médaillée d’argent et détentrice du record universel du marathon Brigid Kosgei.

A ce jour, le pays africain n’avait que deux médailles d’or chez les hommes (Samuel Wanjiru à Pékin 2008 et le grand Eliud Kipchoge il y a cinq ans à Rio), en plus de l’argent et de deux bronzes. Considérant que les 42 195 mètres ne sont olympiques que pour les femmes depuis Los Angeles 84, les Kenyans n’avaient remporté le titre qu’il y a cinq ans avec Jemima Sumgong en tant que protagoniste, en plus de trois médailles d’argent.

Au passage du semi-marathon (1h : 15h14), il reste en tête un groupe de 12 athlètes avec l’Allemand Melat Yisak Kejeta comme seul représentant européen et avec les Kenyans Jepchirchir et Kosgei contrôlant, entre autres, l’Américaine Molly Seidel et l’Ethiopienne Roza Dereje.

Peu avant 35, il y a eu le premier grand mouvement qui a laissé un head quartet formé par les deux Kenyans Seidel et l’Israélien Lonah Chemtai Salpeter, qui est parti en tête-à-queue trois kilomètres plus tard avec un malaise spectaculaire pour éclaircir la lutte pour les médailles.

Peres Jepchirchir, nouveau champion olympique de marathon

| .

Les deux Africains, qui ont fait un travail d’équipe même aux postes de secours, se sont pressés pour abattre le nord-américain et à deux kilomètres de la fin elle est partie seule Jepchirchir devient championne olympique en 2h : 27.20, suivie à 16 secondes par sa compatriote Kosgei et 26 pour un Seidel qui a montré qu’il est possible de combattre les grands dominants de la spécialité.

Quant au trio de participants espagnols, la Valencienne Laura Méndez a abandonné après le km 30 alors qu’elle traversait une véritable épreuve et perdait déjà plus de 11 minutes, Elena Loyo de Vitoria a fait une course de moins en plus pour terminer trentième avec 2h: 26.33 et la Catalane Marta Galimany a fini par chuter à la 36e place avec un record de 2h : 27.03