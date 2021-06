Premier du genre! L’Université NorthCap s’associe à l’Université d’État de l’Arizona aux États-Unis : voici comment cela profitera aux étudiants

Avec cette alliance, NCU espère élargir sa gamme d’offres de cours

Université NorthCap : L’Université NorthCap, basée à Gurugram, a noué des relations avec l’Université d’État de l’Arizona dans le cadre de l’Alliance Cintana, dans ce qu’elle appelle une collaboration tripartite unique. Compte tenu du fait que la pandémie de coronavirus a plus que jamais accru le rôle de la technologie dans l’éducation, la NCU affirme que la collaboration lui permettrait d’assurer « la transformation numérique de l’éducation, des programmes améliorés, de nouveaux programmes innovants et des collaborations de recherche élargies », qui il dit qu’il est conforme à la nouvelle politique d’éducation (NEP), 2020. L’Alliance Cintana est une collaboration mondiale d’universités qui visent à proposer des innovations dans le domaine de l’éducation, et elle a été lancée par Cintana Education et Arizona State University .

Partageant les détails de l’alliance, le pro chancelier de la NCU, le professeur Milind Padalkar et la vice-présidente des initiatives universitaires mondiales de l’ASU, Julia Rosen, ont déclaré que la collaboration ne se limite pas aux liens typiques qui restent limités à quelques domaines de recherche ou limités aux programmes d’échange d’étudiants, mais il s’agit plutôt d’un « partenariat stratégique à l’échelle de l’université », où ASU serait impliqué dans l’apport de son expertise à tous les domaines de l’université.

Lire aussi | CBSE développe un système informatique pour aider les écoles à totaliser les résultats de la classe 12

Dans le cadre de l’Alliance Cintana, la NCU serait en mesure d’échanger des idées innovantes avec toutes les autres universités mondiales faisant partie de l’alliance, afin que l’éducation des étudiants de ces universités puisse être améliorée, a déclaré le professeur Padalkar.

Pendant ce temps, Julia a donné des détails sur le partenariat ASU-NCU, selon lequel il y aurait une stratégie commune de développement du corps professoral pour les deux universités, tout en permettant aux étudiants de NCU de suivre des cours ASU. Cette alliance, a-t-elle dit, alignerait également les normes d’éducation entre les deux universités et conduirait au partage des connaissances des professeurs.

Il y aurait également une possibilité pour les étudiants de la NCU où les étudiants qualifiés pourraient passer un an à l’ASU à un prix plus abordable et obtenir des diplômes à la fois de la NCU et de l’ASU.

Répondant à une question de Financial Express Online sur l’ouverture de possibilités aux étudiants indiens aux États-Unis grâce à ce programme, le fondateur et président de Cintana Education, Douglas L Becker, a déclaré que le plus grand avantage serait le coût réduit de l’obtention de deux diplômes pour certains des étudiants qualifiés. En dehors de cela, l’alliance permettrait également à tous les étudiants de la NCU d’étudier une partie du programme qui vient directement de l’ASU, car chaque étudiant aurait la possibilité de suivre un cours dans lequel une classe est enseignée par un professeur de l’ASU. .

Le professeur Padalkar a ajouté que l’alliance ouvrirait également la voie à une maîtrise accélérée pour les étudiants. Les étudiants de NCU pourraient suivre le même cours qu’ils auraient suivi à l’étranger, tout en restant en Inde aux frais indiens, tout en faisant reconnaître leurs crédits par l’ASU. Grâce à cela, les étudiants pourraient économiser sur les coûts de la vie autrement coûteux aux États-Unis, et ouvriraient également des voies aux étudiants qu’ils n’auraient peut-être pas pu se permettre autrement.

Avec cette alliance, NCU espère élargir sa gamme d’offres de cours et a déclaré qu’il n’y aurait pas d’augmentation immédiate des frais des cours qu’elle dispense.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.