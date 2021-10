Premier duel d’urgence entre Valence et Villarreal

29/10/2021 à 20h22 CEST

Valence et Villarreal se retrouveront ce samedi à Mestalla dans un duel autonome qui pivotera entre les premières urgences de la saison par les deux équipes, dans le cas des locaux après sept journées sans le faire et dans le cas des visiteurs pour n’avoir ajouté qu’un point des neuf derniers en jeu en Liga.

Les duels entre Valence et Villarreal sont devenus un match de rivalité, avec des alternatives dans les résultats, de bons matchs ces dernières saisons et la présence dans les deux équipes de joueurs qui ont déjà joué contre l’adversaire.

En ce qui concerne l’équipe locale, il faut aussi ajouter à leurs besoins plus pratiques, celui de changer l’image de fragilité qui s’est donnée lors des dernières rencontres et surtout mercredi sur le terrain du Betis, où il s’est fait déborder par son rival.

Les quatre buts marqués et quelques autres fois qui pourraient se terminer de la même manière, ont montré l’incohérence défensive de l’équipe de José Bordalás, dont le premier objectif était justement de réduire drastiquement les buts contre les deux dernières saisons, une moyenne qui pour l’instant non seulement n’a pas diminué mais s’est dégradée.

Cependant, la mauvaise série de résultats que l’équipe a enchaînés lorsque l’entraîneur a été contraint d’introduire des changements en raison de blessures, ne lui laisse pas beaucoup de place pour changer de nom et il doit se concentrer, comme il l’a lui-même reconnu, sur des habitudes variables telles que ceux de ne pas être direct dans les passes ou de ne pas avoir assez de force dans les duels individuels.

L’entraîneur avait pour la nomination de Benito Villamarín les victimes de Thierry Correia, Carlos Soler, Toni Lato, Jason Remeseiro, Maxi Gómez et Denis Cheryshev et dans l’avant-première de la réunion, il n’a pas confirmé qu’il pouvait compter sur aucun d’entre eux, bien qu’il ait admis qu’il déciderait de tous à la dernière minute. Les deux derniers sont ceux avec le moins d’options pour jouer.

Autres inconnues, même si le coach a glissé qu’il sera dans le onze, est Gabriel Paulista, qu’il a dû subir des tests et a réalisé un plan de travail spécial après avoir reçu un coup à la tête lors de cette dernière réunion. S’il n’était pas là, Mouctar Diakhaby le remplacerait.

Villarreal arrive avec plus de doutes que d’habitude, car il traverse son pire moment de la saison avec deux défaites consécutives et un match nul à domicile contre Cadix lors de la dernière journée qui l’ont éloigné des positions privilégiées auxquelles l’équipe espérait opter.

Par conséquent, les hommes d’Unai Emery ils ont besoin de réagir pour retrouver des sensations et des positions au classement dans un jeu de rivalité et dans lequel, contrairement à l’année dernière, il y aura un public dans les tribunes.

Emery garde pour le match de Valence les pertes de Gerard Moreno et Juan Foyth, deux joueurs figés dans leur alignement face à un affrontement dans lequel Boulayé Día, Samu Chukwueze et Paco Alcácer sont déjà en mesure d’assumer de plus en plus le leadership de l’équipe une fois leurs blessures respectives surmontées.

Concernant les onze possibles et après les rotations contre Cadix, Villarreal pourrait revenir à une formation plus conforme à celle des jours précédents, mais avec le doute que Mario Gaspar ou Serg Aurier soient du bon côté, qui s’il joue depuis le début , Il ferait ses débuts en tant que titulaire avec l’équipe de Castellón.

Tout indique qu’après les rotations contre Cadix, l’idée semble être de récupérer celui qui a été le type onze. Même si les doutes passent par la possible propriété de Serge Aurier par Mario, ce qui signifierait le premier titre du défenseur ivoirien de la saison.

Le onze le plus probable aura Gero Rulli dans les buts, avec une défense composée de Serge Aurier, Raúl Albiol, Pau Torres et Alberto Moreno et un milieu de terrain avec Étienne Capoue comme pivot et, avec Dani Parejo et Francis Coquelin comme milieux de terrain plus avancés. . Pour l’attaque, Emery a pu compter sur Yeremy Pino sur l’aile droite, Boulayé Dia au centre de l’attaque, et Danjuma comme ailier gauche.

Les files d’attente probables

Valence : Cillessen, Foulquier ou Correia, Gabriel Paulista, Alderete, Gayà, Carlos Soler, Wass, Hugo Guillamón, Jesús Vázquez ou Hugo Duro, Guedes et Marcos André.

Villarréal : Rulli, Aurier, Albiol, Pau Torres, Alberto Moreno, Capoue, Parejo, Coquelin, Yeremy Pino, Dia et Danjuma