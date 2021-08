Premier en classe : les sportifs indiens qui ont créé l’histoire

Ici, nous vous présentons les premiers sportifs indiens à créer l’histoire dans leurs catégories sportives respectives.

Par Reya Mehrotra

De Mirabai Chanu remportant une médaille d’argent dans la catégorie des 49 kg femmes à PV Sindhu remportant une médaille de bronze, les sportifs ont rendu le pays fier cette année aux Jeux olympiques. Ici, nous vous présentons les premiers sportifs indiens à créer l’histoire dans leurs catégories sportives respectives.

Dhyan Chand

Le joueur de hockey sur gazon indien était connu comme le plus grand de l’histoire du sport. Il était la vedette de l’équipe de hockey indienne qui a dominé les années précédant la Seconde Guerre mondiale. Il a remporté trois médailles d’or consécutives en Inde aux Jeux olympiques de 1928, 1932 et 1936. En raison de son contrôle et de sa maîtrise du jeu, il a remporté les titres de « Hockey Wizard » et « The Magician ».

PV Sindhu

La joueuse de badminton d’Hyderabad, Pusarla Venkata Sindhu, a fait la fierté du pays à plusieurs reprises. Premier Indien à devenir champion du monde de badminton et deuxième athlète indien individuel à remporter deux médailles consécutives aux Jeux olympiques, Sindhu occupait le deuxième rang mondial en avril. Elle a représenté l’Inde aux Jeux olympiques de 2016 à Rio et est devenue la première joueuse indienne de badminton à atteindre une finale. Aux Jeux olympiques d’été de 2020 à Tokyo, elle a remporté le bronze, devenant la seule femme indienne à remporter deux médailles olympiques.

Karnam Malleswari

L’haltérophile indienne Karnam Malleswari d’Andhra Pradesh a été la première femme indienne à remporter une médaille aux Jeux olympiques. Aux Jeux olympiques de Sydney en 2000, elle a remporté le bronze en soulevant 110 kg et 130 kg dans les catégories « arraché » et « épaulé ». Elle a également été nommée « La Dame de fer » après sa victoire. Elle a reçu le Rajiv Gandhi Khel Ratna Award et le civil Padma Shri Award.

Norman Pritchard

L’athlète et acteur anglo-indien Norman Pritchard a été le premier athlète né en Asie à remporter une médaille olympique, représentant l’Inde aux Jeux olympiques de 1900 à Paris. Selon les historiens olympiques, il a été choisi pour représenter la Grande-Bretagne. Cependant, selon le CIO, il représentait l’Inde et le Comité attribue ses deux médailles d’argent à l’Inde. Il est né dans l’Inde occupée par les Britanniques à Calcutta. Entre 1990 et 1902, il a été secrétaire de l’Association indienne de football.

Mirabai Chanu

L’haltérophile indien Mirabai Chanu, originaire du Manipur, a remporté une médaille d’argent aux Jeux olympiques d’été de 2020 à Tokyo. Auparavant, elle a remporté les Jeux du Commonwealth et les Championnats du monde. Pour sa contribution au sport, elle a reçu le prix Padma Shri et Rajiv Gandhi Khel Ratna. Cette année, elle était non seulement la seule haltérophile indienne à se qualifier pour les Jeux olympiques, mais aussi la première haltérophile indienne à remporter l’argent aux Jeux olympiques et la deuxième haltérophile indienne à remporter une médaille olympique.

Sushil Kumar

Le lutteur indien Sushil Kumar a eu la distinction d’être le seul double médaillé olympique du pays dans une épreuve individuelle jusqu’aux Jeux olympiques de cette année. Il est devenu le premier Indien à remporter un championnat du monde de lutte. Aux Jeux olympiques de Pékin 2008, il a remporté le bronze dans la catégorie des 66 kg. Plus tard, aux Jeux olympiques de Londres 2012, il a remporté une médaille d’argent. Cependant, son nom a été entaché récemment lorsqu’il a été arrêté dans le cadre d’une affaire de meurtre d’un autre lutteur et est en prison depuis.

Khashaba Dadasaheb Jadhav

Le lutteur indien, également connu sous le nom de KD Jadhav, a remporté une médaille de bronze aux Jeux olympiques d’été de 1952 à Helsinki et est ainsi devenu le premier athlète de l’Inde indépendante à remporter les Jeux olympiques. Après Norman Pritchard (qui a gagné pendant le Raj britannique), il a été le premier Indien à gagner. Avant lui, l’Inde avait gagné en hockey sur gazon. Né dans le Maharashtra d’un lutteur nommé Dadasaheb Jadhav, qui l’a entraîné, il faisait également partie du mouvement Quit India et venait d’une famille de lutteurs.

Équipe de hockey féminin

L’équipe indienne de hockey féminin, composée de Rani Rampal, Neha Goyal, Nikki Pradhan, Sushila Chanu, Savita Punia, Navjot Kaur, Sharmila Devi et d’autres, a marqué l’histoire aux Jeux olympiques d’été de 2020 à Tokyo. Le 10e jour des Jeux olympiques, pour la première fois, l’équipe s’est qualifiée pour les demi-finales, battant l’Australie triple championne. L’équipe féminine s’était qualifiée en 1980 pour les Jeux olympiques pour la première fois.

Abhinav Bindra

Le tireur sportif et homme d’affaires à la retraite Abhinav Bindra, originaire de Dehradun, est le seul médaillé d’or olympique indien. Aux Jeux olympiques d’été de 2008 à Pékin, il a remporté une médaille d’or dans l’épreuve de carabine à air comprimé à 10 m.

