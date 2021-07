Premier entraînement Sergio Ramos PSG

12/07/2021 à 17h46 CEST

L’ex-centre du Real Madrid, Sergio Ramos, qui a signé un contrat jeudi de la semaine dernière avec le PSG jusqu’en juin 2023 après avoir échoué à trouver un accord avec le club blanc, déjà a rejoint la formation de l’équipe parisienne.

L’ancien capitaine blanc a rencontré ses nouveaux coéquipiers et a retrouvé certains avec qui il a partagé le maillot du Real Madrid, Achraf Hakimi et Keylor Navas il a coïncidé avec le gardien de but entre 2014 et 2019.

Réunis et ça fait du bien pic.twitter.com/WCMvh2Tcsc – Paris Saint-Germain (@PSG_English) 12 juillet 2021

Le défenseur central s’est remis entre les mains de son nouvel entraîneur Mauricio Pochettino, une semaine après le début de la pré-saison du PSG. L’entité parisienne a publié sur ses réseaux sociaux des images du premier jour de travail de Sergio Ramos en tant que joueur du PSG.