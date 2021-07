Premier entraînement sur gazon de Virginia Torrecilla après avoir vaincu un cancer

27/07/2021 à 19h45 CEST

Virginia Torrecilla s’entraîne déjà seule pour la saison prochaine. Après avoir surmonté une tumeur au cerveau la saison dernière, il a déjà a marché sur l’herbe de la Cité des Sports pour pouvoir rejoindre le groupe Dès que possible.

J’ai transpiré la grosse goutte .. mais je suis très heureux de marcher à nouveau sur le green .. aujourd’hui je me sentais à nouveau un peu footballeur .. un peu lent oui, mais c’était très cool !! 🥳😝 Pas à pas .. 💪🏽 ♥ ️🤍 https://t.co/BA4OTyAeUj – virginie torrecilla (@VirginiiiaTr) 27 juillet 2021

Le footballeur de l’Atlético de Madrid était le authentique héroïne de la saison 2020-2021. Et le cri de “Pour vous, pour Vir, pour tout le monde” a résonné dans tous les matchs de l’équipe au cours de la saison écoulée, étant la véritable motivation du club dans une campagne qui n’a pas été facile non plus dans le sport. ET Il a même soulevé la Supercoupe d’Espagne avec Amanda Sampedro. Par conséquent, leur reprise est sans aucun doute la meilleure nouvelle pour les rojiblancas.

Torrecilla commence déjà à donner les premiers contacts avec le ballon et il espère pouvoir revenir très bientôt sur les terrains First Iberdrola. Vous allez maintenant rencontrer un ensemble très différent de celui qui est parti, dirigé par Óscar Fernández et avec les départs de Duggan, Kylie Strom, Turid Knaak, Aminata Diallo, Graze Kazadi, Charlyn Corral, Paulyne Peyraud et Emelyne Laurent. Cependant, l’Atlético a déjà annoncé les signatures de Sheila García, Kgatlana, Bárbara Latorre, Amanda Frisbie, Maitane et Banini.

L’équipe a commencé avec la pré-saison le lundi 25 juillet préparer la campagne qui débutera le 5 septembre et dans laquelle ils aspirent à redevenir l’une des équipes les plus remarquables de Primera Iberdrola. Ils débuteront avec deux derbys dans la compétition. Ils joueront le premier tour de la ligue contre le Rayo Vallecano et le second contre le Real Madrid.