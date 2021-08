Premier épisode de la saison 2 de ‘See’ sur Apple TV+

La saison deux de la populaire émission Apple TV+ ‘Ted Lasso’ établit un record du week-end d’ouverture

“Ted Lasso” est l’émission télévisée la plus populaire d’Apple, et la première de la saison deux a attiré un nombre record de téléspectateurs, a déclaré Apple aujourd’hui (via Deadline). Le vendredi 23 juillet, le jour du lancement de “Ted Lasso”, a marqué le plus grand jour de première d’Apple TV+ à ce jour, et “Ted Lasso” a également vu le plus grand week-end d’ouverture de tous les temps. Au cours du week-end de la première, Apple TV+ a enregistré une croissance de 50% de la semaine des nouveaux téléspectateurs…