Premier et Champions pour l’éternité

26/04/2021

Act. À 18 h 10 CEST

Arnau Montserrat

«Si vous perdez, vous continuerez à être le meilleur, si vous gagnez, vous serez éternel & rdquor;. Tels étaient les propos de Pep Guardiola avant la finale de la Coupe du Monde des Clubs qui opposait le Barça aux Estudiantes de la Plata en 2009. Ce trophée a placé le Barça dans l’Olympe du monde du football. Ils ont fermé le premier sextuor de l’histoire et ont gagné l’éternité. Le défi auquel Santpedor est confronté est passionnant et, une fois de plus, les livres d’histoire l’attendent à bras ouverts pour qu’il écrive une autre page en or.

La Ville fait face à ce qui est probablement la semaine la plus importante de son histoire. Dans le Premier ministre, le «bleu ciel» pourrait être proclamé champion ce week-end prochain. Ils doivent battre Crystal Palace et espérer que United ne battra pas Liverpool à Old Trafford. Ce n’est pas une combinaison folle. Ce serait le troisième premier ministre des “ citoyens ” depuis l’arrivée de Pep. Seul Liverpool pouvait lui arracher le trône la saison dernière.

Le rêve est l’Europe

Le premier ministre tombera tôt ou tard. Question de temps. Le grand sujet en suspens de Manchester City est l’Europe. La Ligue des champions. Le sommet du projet. Guardiola a également des comptes en attente auprès de l’orejona. Il ne l’a pas gagné depuis qu’il a quitté Barcelone. Cette nuit magique de 2011 à Wembley où ils ont piétiné tout un Manchester United de Ferguson.

La City jouera pour la deuxième fois de son histoire en demi-finale de la Ligue des champions. Il l’a fait avec Manuel Pellegrini sur le banc. Ils ont été éliminés par un Real Madrid qui finirait par remporter le trophée. Ils sont tombés sur le pire des os. Cette fois, l’obstacle n’est pas vraiment petit. Guardiola et ses élèves affronteront un PSG qui vient d’éliminer l’actuel champion. Avec Neymar et Mbappé, il doute à cause d’un coup à la cuisse, à un niveau exceptionnel. Mais avec un inconvénient. Ils n’ont même pas remporté la Ligue 1. Les hommes de Pochettino sont deuxièmes à un point de l’avance. Les matches de championnat peuvent être décisifs dans le match de cheikh.

Les célestes atteindront l’engagement après la conquête de la quatrième Coupe Carabao après avoir battu Tottenham en finale. Injection de moral pour préparer l’un de ces jeux qui arrêteront le monde. Parmi ceux que l’on pouvait voir beaucoup plus souvent dans une Super League. Ce qui est clair, c’est que si cette ville passe et remporte la Ligue des champions, elle sera éternelle. Et Pep le serait à nouveau.