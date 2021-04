Premier et troisième affrontement dans le choc de la Premier League à succès

Deux des trois meilleurs de la Premier League s’affrontent samedi alors que Leicester accueille Manchester City – en direct sur talkSPORT.

Aucune des deux équipes n’a figuré dans l’élite depuis la mi-mars alors qu’elles se qualifiaient toutes les deux pour les demi-finales de la FA Cup avant la trêve internationale.

.

Deux poids lourds de la Premier League s’affrontent ce week-end

Les Foxes avaient mis un patch collant derrière eux avec deux victoires consécutives, tandis que City était dans une procession pour le titre avec 24 victoires stupéfiantes lors de leurs 25 derniers matchs.

Les hommes de Pep Guardiola ont 14 points d’avance en haut du tableau, bien que Leicester ait encore du travail à faire s’ils veulent rester dans le top quatre.

Leicester vs Man City: Comment écouter

Le match aura lieu au King Power Stadium avec un coup d’envoi à 17h30 le samedi 3 avril.

Notre couverture sera présentée par Faye Carruthers, avec les commentaires de Sam Matterface et Trevor Sinclair.

Pour vous connecter, cliquez sur le lecteur radio ci-dessous ou ICI pour la diffusion en direct.

Voici les autres façons d’écouter…

Appli iPhone – Télécharger depuis l’Apple Store

Android – Télécharger depuis Google Play

Radio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AM.

LA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT via votre téléviseur sur les chaînes suivantes: Ciel: Canal 0108 Virgin Media: Chaîne 927 Freeview: Chaîne 723 Freesat: Chaîne 731

Leicester vs Man City: nouvelles de l’équipe

James Maddison reviendra dans l’équipe de Leicester pour affronter City.

Le milieu de terrain anglais est absent depuis fin février en raison d’une blessure à la hanche, mais il est de retour à l’entraînement cette semaine.

Ricardo Pereira est également en lice après un problème aux ischio-jambiers mais Harvey Barnes et James Justin restent à l’écart.

.

Maddison connaît sa meilleure saison en Premier League avec huit buts à ce jour

Les dirigeants de Manchester City cherchent à disposer d’une équipe complète pour le voyage au King Power Stadium.

Le manager Pep Guardiola n’a signalé aucun nouveau problème de condition physique après la pause internationale.

Le patron de City a cependant admis que tous les joueurs n’avaient pas été évalués car ils attendaient toujours des résultats négatifs au test Covid-19 avant de pouvoir rejoindre l’équipe pour s’entraîner.

Leicester vs Man City: ce qui a été dit

Le manager de Leicester Brendan Rodgers: «Je ne pense pas qu’il y ait de doute qu’ils [Man City] continuera et gagnera la ligue. Ils ont montré un grand niveau de cohérence.

«Nous voulons bien sûr rendre les choses aussi difficiles que possible parce que nous voulons finir aussi haut que possible.

«Leur constance sur une longue période de cette saison les place en tête et s’ils continuent et gagnent la ligue, ils le mériteront.

«Toutes les équipes qu’elles auront à jouer voudront s’assurer qu’elles doivent se battre et gagner, et elles s’attendront à cela.»

.

Les hommes de Guardiola s’enfuient avec le titre

Guardiola, manager de Man City: «Une équipe de premier ordre [Leicester]. Il nous reste huit matchs, pour eux neuf, et ils sont troisièmes de la Premier League, ce qui signifie qu’ils ont incroyablement bien réussi, incroyable.

«Mais pas seulement cette saison la saison dernière également. Dans les précédents, ils étaient champions avec Ranieri il y a longtemps et depuis, ils ont toujours été là.

«Ils perdent des joueurs mais reconstruisent l’équipe. Ils continuent à être si solides, si compétitifs, ils ont mon admiration pour tout le club.

« Ce n’est pas seulement pour une demi-saison, une saison, c’est vraiment bien pour longtemps. »

Leicester vs Man City: faits sur le match

Leicester cherche à compléter son premier doublé en championnat contre Manchester City depuis la saison 1986-87, après sa victoire 5-2 à l’Etihad plus tôt cette saison.

Manchester City a alterné entre défaite (2) et victoire (2) lors de ses quatre derniers matchs à l’extérieur de Premier League contre Leicester, remportant ce match exact 1-0 la saison dernière.

Leicester City a remporté l’inverse de ce match 5-2 en septembre – aucune équipe n’a jamais marqué six buts en championnat en une seule saison contre une équipe dirigée par Pep Guardiola auparavant.

Leicester pourrait devenir la quatrième équipe à compléter un doublé en championnat contre une équipe dirigée par Pep Guardiola, après Chelsea en 2016-17 et Manchester United et les Wolves la saison dernière.

. – .

La défaite pourrait laisser Rodgers regarder par-dessus son épaule lors des quatre premières courses

Manchester City n’a concédé que huit buts à l’extérieur en Premier League cette saison, Tottenham étant en novembre la seule équipe à marquer plus d’une fois à domicile contre les Citizens cette saison (2-0). Man City a remporté chacun de ses huit derniers matchs de championnat à l’extérieur par un score total de 22-3.

Leicester cherche à remporter trois matchs consécutifs de Premier League pour la quatrième fois cette saison et le premier depuis janvier. Cependant, les Foxes ont perdu 13 de leurs 15 dernières rencontres de Premier League contre les leaders de la ligue (D2) depuis leur victoire 1-0 à Manchester United en janvier 1998.

Manchester City a remporté ses 14 derniers matchs à l’extérieur toutes compétitions confondues, prolongeant ainsi le record de tous les temps parmi les équipes des quatre premiers rangs d’Angleterre. Les citoyens ont également gardé plus de draps propres (27) et ont concédé moins de buts (26) dans toutes les compétitions parmi toutes les équipes des cinq meilleures ligues européennes.

L’attaquant de Leicester Jamie Vardy a marqué huit buts en neuf matchs de Premier League contre Manchester City de Pep Guardiola, deux fois plus de buts de haut niveau que tout autre joueur a marqué contre des équipes dirigées par l’Espagnol.

Deux des trois tours du chapeau de Vardy en Premier League se sont déroulés contre Guardiola’s City, en décembre 2016 et lors du match inverse à l’Etihad cette saison.

L’attaquant de Leicester Kelechi Iheanacho a marqué cinq buts lors de ses trois derniers matchs de Premier League, réalisant son premier triplé dans la compétition contre Sheffield United la dernière fois. Avec six buts en championnat cette saison, il s’agit de la meilleure saison de but du Nigéria en Premier League depuis sa première campagne avec Man City en 2015-16 (8).

Riyad Mahrez de Man City a marqué 11 buts lors de ses 13 derniers départs en Premier League (8 buts, 3 passes). L’Algérien a également été impliqué sur quatre buts lors de ses trois dernières apparitions en championnat contre l’ancienne équipe de Leicester City (2 buts, 2 passes).