Premier ETF Bitcoin vert (BITH11) au Brésil

in

Le Brésil continue de progresser dans la création de nouvelles opportunités d’investissement liées aux crypto-monnaies. Le premier ETF Bitcoin vert et respectueux de l’environnement a été approuvé au Brésil. Par conséquent, il existe actuellement un total de 4 ETF liés à la crypto-monnaie qui peuvent être négociés en bourse.

En particulier, BITH11, un nouveau fonds négocié en bourse (ETF) lancé au Brésil par la société d’investissement alternative axée sur les crypto-monnaies Hashdex Asset Management, prétend être le premier ETF Bitcoin «vert» du pays.

À cette fin, l’ETF suit l’indice de prix de référence Bitcoin Nasdaq. De même, le nouveau Bitcoin ETF « vert » promet la neutralité carbone. Hashdex, a proposé d’investir une partie des actifs gérés par son nouvel ETF BITH11 dans des crédits carbone et des technologies vertes.

Concrètement, le fonds investira chaque année 0,15% de ses liquidités dans des crédits carbone et des technologies vertes.

À cet égard, Rogerio Santana, directeur de B3, la principale bourse brésilienne, a souligné l’importance de cette initiative. Car, en plus de se conformer aux réglementations légales nationales, BITH11 favorise également un impact positif. Non seulement dans l’industrie mais aussi dans l’ensemble de l’écosystème.

« Le nouvel ETF offre aux investisseurs une exposition aux évolutions du Bitcoin, avec tout son potentiel de croissance et sa réserve de valeur, de manière régulée, sûre et durable. »

Le Brésil et son ETF Green Bitcoin

Principalement, la popularité des fonds verts de crypto-monnaie a augmenté cette année. Alors que les masses commençaient à exprimer leurs inquiétudes concernant la consommation d’énergie basée sur les combustibles fossiles des opérations d’extraction de crypto-monnaie.

En fin de compte, cette semaine, le Brésil a lancé un deuxième ETF Bitcoin avec une touche écologique verte, sous le symbole BITH11.

Liste d’un nouveau type de fonds, Congresso Brasileiro do Agronegócio, liste de deux nouveaux ETF du segment crypto et introduction en bourse de Raízen. Découvrez l’actualité de la semaine no # MinutoB3 de hoje ! pic.twitter.com/gcSupxgkpu – B3 (@B3_Oficial) 6 août 2021

Plus en détail, le pays a lancé un nouvel ETF Bitcoin marqué comme étant complètement vert, propre et respectueux de l’environnement.

En fait, ce sera le deuxième ETF autorisé au Brésil qui offre une exposition à 100% au Bitcoin. Ce produit d’investissement devrait concurrencer le taux de référence Bitcoin CME récemment approuvé (QBTC11). En particulier, le premier ETF (QBTC11), n’était pas considéré comme vert.

De même, le soi-disant First Green Bitcoin ETF au Brésil utilisera les audits du German Cryptocurrency Carbon Rating Institute (CCRI). Déterminer l’impact environnemental des investissements de BITH11. De plus, il permet aux investisseurs de déduire chaque année 0,15% de leurs liquidités en crédits carbone et technologies vertes.

FNB 100 % Ethereum

En plus du BITH11, il y a quelques jours, le premier ETF 100% Ethereum a également été approuvé.

Ou le premier ETF que l’on craignait en tant que référence ou ethereum, la deuxième plus grande crypto-monnaie au monde, publiée sur la page B3. Agora, la Bourse propose trois options de fonds qui suivent une crypto. Toutes ces options sont disponibles pour tout investisseur. En savoir plus non # MinutoB3 ! pic.twitter.com/fN98sTT3fG – B3 (@B3_Oficial) 4 août 2021

En conclusion, faut-il applaudir le Brésil pour sa véritable perspective sur l’innovation cryptographique ? Laissez votre avis dans la zone de commentaire.

Je dis au revoir avec cette citation de Tom Baldwin : « Ce qui sépare les 1 % des autres 99 %, c’est un effort énorme. C’est la persévérance. Il faut aimer le faire.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport