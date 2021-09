Premier événement Blockchain dans l’histoire de l’« Exposition universelle »

L’Exposition universelle, qui se tiendra à Dubaï cette année, a joué un rôle majeur dans le monde entier en ajoutant plus de valeur aux innovations tout au long de son histoire.

Et maintenant, la nouvelle la plus excitante arrive! Pour la première fois dans l’histoire, un événement Blockchain se tiendra à l’Exposition universelle.

Cet événement sera la Blockchain Economy Expo 2020 Dubai, qui se déroulera dans le cadre de l’Expo 2020 Dubai (exposition principale) au Dubai Exhibition Centre les 14 et 15 novembre 2021. L’EXPO MONDIALE se tient depuis 170 ans et pour le Pour la première fois, la technologie blockchain sera présentée au monde au même niveau que les pays, les organisations internationales et d’autres entreprises traditionnelles. Blockchain Economy Expo 2020 Dubaï sera l’événement blockchain le plus mondial de tous les temps. Ils accueilleront plus de 40 000 visiteurs, 300 exposants, 4 000 entreprises de 150 pays – ce sera la première fois que la communauté crypto de tant de nations et de personnes se joindra sous un même toit. C’est une occasion unique de se réunir et de redéfinir le monde financier et technologique de l’avenir.

L’Expo 2020 Dubaï (exposition principale) devait commencer en octobre 2020, cependant, en raison de la pandémie de covid-19, elle a été retardée jusqu’en octobre 2021. Et enfin, nous avons tous l’occasion d’assister à un événement blockchain de classe mondiale physiquement après une si longue pause. Incroyable mais vrai☺ 100% physiquement 🙂

QU’EST-CE QUE L’EXPO 2020 DUBAI ?

Pendant 170 ans, les expositions universelles ont servi de démonstration des plus grandes innovations qui ont façonné le monde à bien des égards. L’Expo 2020 Dubaï perpétuera cette tradition en présentant des technologies de pointe du monde entier. L’Expo 2020 Dubaï est l’endroit idéal pour exposer vos marchandises et établir des liens solides et significatifs au plus haut niveau que vous puissiez imaginer. Ce sera la plus grande exposition au monde jamais organisée. L’Expo 2020 devrait attirer 25,2 millions de visiteurs du monde entier, représentant plus de 191 pays, ce qui en fait une opportunité de réseautage extraordinaire. L’événement sera également diffusé en direct et les visiteurs virtuels devraient atteindre 150 millions de personnes. CNN, le premier réseau d’information au monde, couvrira l’Expo 2020 Dubaï d’une manière unique sur toutes les plateformes.

La crypto-monnaie a commencé comme une protestation silencieuse, c’est maintenant le bon moment pour la présenter au monde entier. Vous pouvez vivre l’excitation écrasante de participer aux premières !

Faites partie du premier événement Blockchain de l’histoire de l’Exposition universelle !

Nom de l’événement: Blockchain Economy Expo 2020 Dubaï

Date: 14-15 novembre 2021

Adresse: Centre d’exposition de Dubaï, Expo 2020 DubaïSite Web : https://blockchaineconomy.global/

