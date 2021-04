Actualités Bitcoin

Premier fonds Bitcoin au Moyen-Orient approuvé pour inscription sur le Nasdaq Dubaï

3iQ, une société canadienne de gestion d’actifs numériques, a reçu l’autorisation réglementaire pour l’inscription du fonds Bitcoin, QBTCu.TO, sur le Nasdaq Dubaï. Cela en fait le premier fonds crypto indexé au Moyen-Orient. L’année dernière, elle a été inscrite à la Bourse de Toronto.

«L’idée est que le bitcoin se négocie 24 heures sur 24… donc notre intérêt est de proposer un produit réglementé sur le marché de Dubaï pendant leurs heures d’ouverture», a déclaré Frederick Pye, président et PDG de 3iQ.

Selon Pye, le Bitcoin Fund a environ 1,5 milliard de dollars d’actifs sous gestion, et ils doubleront probablement l’année prochaine.

Dalma Capital, basée à Dubaï, une société d’investissement alternative, était le gestionnaire du syndicat de 3iQ pour l’expansion du fonds au Moyen-Orient.

Selon Zachary Cefaratti, PDG de Dalma, des investisseurs institutionnels, y compris des fonds souverains, ont exprimé leur intérêt pour la cotation.

«Il y a juste eu beaucoup de demande à la base pour cela.»

Cefaratti a en outre noté qu’il y avait aussi un «énorme changement et un énorme changement» dans le monde traditionnel où les banques régionales auparavant fermaient les comptes de leurs clients qui investissaient dans Bitcoin.

Les actions du fonds devraient commencer à se négocier sur le Nasdaq Dubaï au deuxième trimestre.

«Nous pensons que c’est le moment opportun pour étendre cette opportunité d’investissement unique dans la région du Moyen-Orient», a déclaré Pye.

Mais Dubaï n’est que le début car 3iQ est également en pourparlers avec les États-Unis, la Suède, Taïwan et Singapour pour lancer également les produits sur ces marchés.

Bitcoin / USD BTCUSD

55058,6090 – 1398,49 $ à 2,54%

Volume 54,73 b Variation – 1398,49 $ Ouvert 55058,6090 $ Circulation 18,69 m Cap. De marché 1,03 t

ANTY

AnTy est impliqué à plein temps dans l’espace cryptographique depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.