Premier football international | Ben Mendy transféré dans une prison « plus dure » pour plus de sécurité

01/05/2022 à 11:02 CET

Marc del rio

Benjamin Mendy est en prison provisoire depuis août dernier pour une accusation qu’il attribue à aujourd’hui sept viols. Le footballeur de Manchester City se tient à côté de Louis Saha Matturie (coaccusé du joueur), et dans l’attente du jugement définitif, prévu pour juin, les Français pourraient recevoir une amende de l’emprisonnement à vie.

D’Angleterre, ils font remarquer que Mendy, qui était à l’origine dans un Prison de catégorie B en termes de sécurité (le deuxième rang le plus élevé), a été transféré à un pénitencier à sécurité maximale, afin de protéger le l’intégrité de la personne face à la peur croissante pour la sécurité de Mendy.

Mendy, transféré dans l’une des prisons les plus dures et les plus sûres d’Angleterre

‘The Sun’ révèle que le côté a été transféré à Étranges, une prison située à Manchester et que Il est considéré comme l’un des plus difficiles de Grande-Bretagne. En fait, les médias britanniques confirment que Noël est déjà passé là-bas et ils expliquent que ce passage à une prison de catégorie A est dû au fait que « Les deux détenus ont une très grande visibilité et cela peut entraîner des problèmes de sécurité qui sont plus faciles à conduire dans une prison comme Strangeways. »

Des détenus internés 22 heures par jour dans leurs cellules

La dureté de cette prison est connue dans tout le pays. Le même média a déclaré que lors d’une inspection effectuée en septembre dernier, il avait été découvert que nombre de ses détenus passaient 22 heures par jour à l’intérieur des cellules. Par ailleurs, une autre source consultée par le journal affirme qu’en plus de la dureté de la prison, l’un des problèmes que peut rencontrer Mendy est le nombre de détenus fans de la Manchester United.