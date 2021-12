Premier football international | Tuchel est pressé avec sa défense

01/12/2021 à 14:16 CET

Marc del rio

Chelsea est l’une des équipes les plus en forme du football européen. Les Le champion en titre de la Ligue des champions mène la Premier League face à la féroce persécution des deux Manchester City comme Liverpool, tandis que dans la compétition continentale maximale, ceux de Thomas tuchel ils mènent leur groupe en l’absence du dernier jour.

Précisément l’entraîneur allemand a été le protagoniste au cours des dernières heures, et pas précisément à cause d’un changement de schéma, ou à cause de la demande de renforts. L’entraîneur a « exploité » pour la statut contractuel de votre défense, et en mettant l’accent sur trois acteurs, car ils sont Antonio Rüdiger, Andreas Christensen et César Azpilicueta, Quoi contrat se termine l’été prochain, et qu’en l’absence d’un mois avant de pouvoir négocier avec d’autres équipes, ils n’ont pas encore renouvelé.

Rüdiger fait partie de la liste des meilleures équipes européennes

La situation de l’Allemand est sûrement la plus compliquée à laquelle le club londonien doit faire face, puisque Rüdiger est sur la liste des cibles des grands clubs européens, comme le Real Madrid ou le PSG, qu’ils n’hésiteront pas à faire un grande offre économique pour tenter de séduire la centrale. Sa grande performance signifie que, à son 28 années, sont à la veille de signer votre dernier grand contrat, et que les chiffres qui font envie sont prohibitifs pour Chelsea.

Azpilicueta, renfort possible pour le Barça de Xavi ?

Des doutes planent également sur la tête d’Azpilicueta. Après avoir porté au ciel la dernière Ligue des Champions à Porto, les dernières informations pointent vers un L’intérêt du Barça à se renforcer avec le défenseur vétéran de 32 ans. Pourriez-vous supposer que votre retour à la ligue après son départ à l’Olympique de Marseille en 2010.

Christensen et son ambition économique fâchent Tuchel

Sans aucune doute, la situation qui irrite le plus Tuchel est celle de Christensen. Le Danois compte sur la table avec un offre de renouvellement pour les quatre prochaines années, comme rapporté par ‘Goal’, mais le Danois considère que, financièrement, cela ne convient pas à votre situation dans l’équipe, fixé sur l’axe défensif. Ce refus a conduit son entraîneur à le mettre sur le banc lors des trois derniers matchs, comme il l’a lui-même reconnu : « Pendant des semaines, j’ai dit qu’Andreas voulait la même chose que nous, mais nous attendions une confirmation. Il nous dit qu’il aime le club, mais nous voulons son engagement. Nous espérons que l’absence de dernière minute avoir une certaine influence sur la situation contractuelle », Tuchel a expliqué.

Le marché d’hiver ouvre dans un mois

La nervosité et les précipitations sont normales et comprises, puisque dans le pire des cas et avec une Départ hypothétique des trois joueurs, Tuchel et son Chelsea seraient obligés d’entreprendre une profonde rénovation de leur défense avec le ‘handicap’ s’ils n’avaient reçu aucune compensation financière pour les transferts. Dans un mois s’ouvre le marché d’hiver, prochain épisode de ce « feuilleton ».