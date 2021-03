Premier front de bataille dessiné en Géorgie dans un combat épique sur l’avenir des élections américaines ⋆ .

Jeudi, en quelques heures à peine, l’Assemblée législative et le gouverneur de Géorgie, Brian Kemp, ont tracé la première ligne de bataille dans la lutte à enjeux élevés pour décider de la manière dont les électeurs américains voteront à l’avenir après les élections en proie à la pandémie de 2020.

L’État contrôlé par les républicains s’est fermement placé dans le camp des exigences d’identification des électeurs, des boîtes de dépôt limitées et du vote élargi le week-end. Et selon l’œil du spectateur, c’était soit une victoire pour l’intégrité électorale, soit un retour à l’ère de la suppression des électeurs de Jim Crow.

Et le débat pourrait bientôt arriver dans une urne près de chez vous, alors que des conservateurs comme Heritage Action for America et des libéraux comme Fair Fight de Stacey Abrams se mobilisent pour lutter contre les problèmes dans les 50 États et au Congrès, probablement jusqu’au Suprême américain. Rechercher.

Les actions de la Géorgie jeudi « ont contribué à galvaniser un mouvement d’intégrité électorale qui a regagné la confiance dans les élections où il est facile de voter et difficile de tricher », a chanté le groupe conservateur Susan B. Anthony.

A déclaré Abrams sur Twitter: «Plus que jamais, nous avons besoin d’une action fédérale pour protéger les droits de vote alors que nous continuons à lutter contre ces efforts manifestement inconstitutionnels qui ne sont rien de moins que Jim Crow 2.0.»

Les démocrates placent leurs espoirs dans la législation fédérale connue sous le nom de HR 1, qui créerait des mandats fédéraux interdisant les exigences d’identification des électeurs et permettant un vote par correspondance généralisé, tandis que les républicains se tournent vers leurs législatures contrôlées par le GOP dans les principaux États du champ de bataille et peut-être la Cour suprême pour un verdict final.

Où se termine cette bataille, personne ne le sait. Mais presque tout le monde est certain qu’il se battra dans l’ombre de l’élection du Congrès de 2022 et de la compétition présidentielle de 2024, établissant potentiellement les règles de base pour une génération ou plus de vote.

Fait remarquable, le concept d’identification des électeurs qui a été largement adopté il y a à peine 16 ans par une commission électorale bipartite présidée par l’ancien président Jimmy Carter est maintenant devenu le principal symbole de ce que les démocrates prétendent être des tactiques républicaines de suppression des électeurs, même si la plupart des Américains ont besoin d’une pièce d’identité pour voler, acheter de la bière ou prendre les SAT. (Carter lui-même dit maintenant que l’exigence d’identification des électeurs en Géorgie le rend «attristé et en colère».)

« Des pièces d’identité avec photo sont actuellement nécessaires pour monter à bord d’un avion, entrer dans les bâtiments fédéraux et encaisser un chèque », a déclaré la Commission sur la réforme électorale fédérale en 2005. « Le vote est tout aussi important. »

Le gouvernement de l’État géorgien contrôlé par le GOP a rejeté l’idée que demander une pièce d’identité pour un scrutin était en quelque sorte incendiaire ou répressif. En fait, il pensait que c’était une bonne solution à toute l’angoisse suscitée par les processus électoraux de 2020.

« Il ne fait aucun doute qu’il y avait de nombreux problèmes alarmants dans la façon dont les élections ont été gérées, et ces problèmes ont vraiment conduit à une crise de confiance dans les urnes ici en Géorgie », a déclaré le gouverneur Kemp après avoir signé le projet de loi.

Le projet de loi de 95 pages rédigé par les républicains a été adopté à la Chambre des représentants par un vote de 100 à 75 partis et au Sénat par un vote de 34 à 20 partis. Cela fait suite à des concours électoraux serrés de 2020 dans l’État qui ont vu les démocrates remporter la présidence et les sièges du Sénat américain de l’État.

La disposition de signature de la législation oblige les électeurs absents à fournir une pièce d’identité, remplaçant les vérifications de signature utilisées en 2020, et elle a interdit à l’État d’envoyer par la poste les demandes de vote par correspondance non sollicitées comme cela s’est produit pendant la pandémie.

La loi aussi:

les urnes restreintes doivent être situées à l’intérieur des lieux de vote anticipé et ne pas être disponibles au cours des quatre derniers jours d’une élection; élargissement du vote le week-end avant les élections générales avec des heures de vote obligatoires deux samedis dans tout l’État et la possibilité pour les comtés d’offrir un vote anticipé les deux dimanches; a habilité le Conseil national des élections à assumer le contrôle des conseils électoraux de comté qu’il jugeait nécessaires une intervention; réduit le laps de temps entre les élections et les tours de scrutin de neuf semaines à quatre semaines. L’argent privé a été interdit aux responsables électoraux après qu’une campagne de 350 millions de dollars financée par Mark Zuckerberg de Facebook ait fait exactement cela à l’échelle nationale lors des dernières élections.

Le projet de loi a déclenché un débat dans tout l’État, les démocrates hurlant qu’il restreindrait l’accès au vote.

«Il est incroyable qu’il y ait encore des gens qui essaient d’empêcher les gens de voter aujourd’hui», a déclaré la représentante démocrate de l’État Erica Thomas, selon le Atlanta Journal-Constitution. «Vous modifiez les règles, réduisez les heures de vote et rendez le vote plus difficile pour les gens. Trop de gens se sont battus, ont saigné et sont morts pour notre droit de vote. »

Les républicains ont rétorqué que les élections de 2020 se sont déroulées selon des règles trop lâches et sapées la confiance dans le vote légal.

«Notre objectif est de faire en sorte que les électeurs en Géorgie aient confiance dans le processus électoral», a déclaré le sénateur Max Burns, selon le Journal-Constitution. «C’est un pas solide dans la bonne direction pour assurer l’intégrité des électeurs en Géorgie.»

La législation s’est répercutée jusqu’à Washington, où Biden l’a qualifiée de «non américaine» et a juré de lutter contre les efforts de réforme électorale dans les États du GOP, tandis que le groupe conservateur Heritage Action for America l’a saluée comme une réforme nécessaire qui garantit que les votes par correspondance ne peuvent pas être abusé.

«L’État Peach est entre de meilleures mains grâce à ces réformes de l’intégrité électorale», a tweeté le groupe dans une déclaration de félicitations peu de temps après que Kemp ait signé le projet de loi.