Premier jour difficile sur le Tour

26/06/2021

Le à 17:42 CEST

Premier jour du Tour de France et première grande montonera. A 45 kilomètres de l’arrivée, un spectateur qui attendait dans l’un des fossés a voulu montrer une affiche aux caméras de télévision et a tourné le dos au peloton qui venait de le doubler à ce moment-là. Le coureur le plus proche, Tony Martin, est entré en collision avec ce panneau en carton, se cognant la tête contre le sol et provoquant la chute de plusieurs des coureurs derrière.

Une grande partie des coureurs étaient impliqués mais heureusement ils ont pu petit à petit se relever de l’asphalte et reprendre la course, beaucoup d’entre eux avec des blessures à différentes parties du corps. Les cyclistes Movistar, très proches de l’accident, ont pu régler la situation sans trop de problèmes, et un seul coup au poignet de Marc Soler. Seul Sütterling (DSM) a été contraint de partir en raison des coups subis à l’automne.

Lorsqu’il a semblé que les eaux revenaient dans leur chenal, une autre chute a surpris le groupe avec 7,5 kilomètres à parcourir. Une trébuchement au milieu du peloton est revenu pour retrouver une grande partie des participants au sol. L’un des plus touchés a été les Britanniques Chris Froome, qui a pu être vu pris en charge par son équipe peu de temps après.