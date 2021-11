« Personne ne veut grandir et être un Gary Neville », a fustigé Jamie Carragher dans un épisode de Monday Night Football en 2013 avant le match de Liverpool contre Swansea City. Et il avait raison à l’époque. Aucun joueur n’a grandi en voulant jouer la position la plus peu glorieuse du monde du football ; un poste connu depuis la nuit des temps pour être libéré pour un joueur contre lequel nous préférerions tous nous heurter, plutôt que de jouer avec. Pourtant, huit ans après cette déclaration fatidique, le meilleur buteur de Chelsea est un arrière ; La source de créativité de Liverpool est un arrière, et l’un des joueurs les plus doués techniquement de Manchester City est un arrière.

La position est passée du bas de la pile dans la hiérarchie des positions de football, jusqu’aux trois premiers – bien sûr, ne dépassant toujours pas le numéro 10 et les positions de frappe. Mais, cela implique désormais plus de gloire que celle d’un défenseur central ou d’un milieu de terrain central. Dans 10 ans – quand Neville et Carragher se disputeront finalement encore dans des bruits si aigus que vous penseriez que vous écoutiez le grincement des chaussures dans une discothèque silencieuse – le récit sera tourné. Ce ne sera pas un cas d’extinction potentielle de l’arrière. Au contraire, il y aura une surpopulation car la plupart des joueurs grandiront en voulant être le prochain Trent Alexander-Arnold ; le prochain Reece James ou le prochain Joao Cancelo.

Premier League 2021/22 : l’année de l’arrière

De rôle dans les coulisses à protagoniste principal

Les arrières latéraux ont très probablement eu la plus grande promotion dans n’importe quelle industrie dans le monde. Ils sont passés des membres de l’équipe des coulisses, avec à peine un crédit à leur nom, aux principaux protagonistes – les affiches aux côtés des buteurs. Le changement de rôle montre comment le football dans son ensemble – en Angleterre, du moins – a subi une transition majeure depuis l’arrivée de Jurgen Klopp et Pep Guardiola.

Les deux techniciens ont conçu des systèmes que personne n’avait vus auparavant en Premier League. Tout d’un coup, le rôle d’un arrière n’était pas aussi simple que ce que le titre suggère. Leur fonction première n’était plus seulement de défendre. En fait, c’est devenu tout le contraire. Prenez Alexander-Arnold – l’exemple le plus évident ici. L’homme de Liverpool est la source créative à Anfield ; le jeu est dicté par sa distribution. Pendant ce temps, c’est à Jordan Henderson ou à Fabinho entre autres de couvrir ce qui est désormais l’un des principaux hommes.

Alexander-Arnold remplit ce rôle depuis quatre ans maintenant, mais cette saison, le diplômé de l’académie a pris une plus grande responsabilité que jamais. Et, avec cette responsabilité, il n’a pas hésité – enregistrant jusqu’à présent neuf passes décisives en 13 matchs pour accompagner son seul but. Ajoutez à cela le fait qu’il a enregistré plus de passes décisives que tout autre joueur depuis 2018 (37), selon Sky Sports, et vous commencez à réaliser l’étendue de l’impact d’Alexander-Arnold. Son partenaire dans le crime, Andy Robertson, n’est pas loin non plus. Le capitaine écossais est troisième sur la liste susmentionnée avec 31 passes décisives.

Une bataille émergente

Lorsque vous nommez les candidats Joueur de l’année – peu importe à quel moment – inclure les arrières latéraux dans cette liste semble toujours légèrement hors de propos. Pourtant, presque à mi-chemin de la saison 21/22, et nous pouvons tous nommer confortablement non pas un, ni deux, mais trois arrières méritants ce prix. Alexander-Arnold a déjà reçu beaucoup de projecteurs ici, il est donc juste que Joao Cancelo et Reece James partagent quelques éloges – deux joueurs avec des styles si contrastés, mais des impacts si similaires.

Sur le plan technique, il devient de plus en plus difficile de distinguer un meilleur joueur que Cancelo. Dans une équipe de Manchester City remplie à ras bord de talents impressionnants, l’ancien homme de la Juventus est devenu l’homme à surveiller. Sa passe incurvée dans les pieds de Raheem Sterling pour terminer contre Everton incarnait sa forme actuelle; il a défié la physique, tout en envoyant un autre message à ses collègues arrières que tout ce qu’ils peuvent faire, il peut le faire mieux. Jusqu’à présent cette saison, l’international portugais a été impliqué dans huit buts.

Et puis il y a Reece James, le buteur du trio. L’homme de Chelsea a marqué plus de buts que quiconque en bleu cette saison. En seulement 186 minutes d’action, il a été impliqué dans 10 buts. Ce sont des chiffres que la plupart des attaquants ne parviennent pas à égaler en ce moment pour mettre en contexte à quel point l’Anglais a été impressionnant.

La bataille que nous avons entre nos mains résume la transition que nous avons eue dans le football anglais et le changement soudain d’importance dans le rôle d’arrière. Des passes précédemment trouvées sur une bobine de surbrillance d’Andreas Iniesta aux engagements de but similaires à ceux d’un attaquant vedette, le rôle de l’arrière n’a jamais été aussi central.

