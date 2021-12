Premier League anglaise: le quatuor de Liverpool sort de l’isolement COVID avant le voyage à Leicester

Le match du Boxing Day de Liverpool à Anfield contre Leeds United a été reporté en raison de cas de COVID-19 et de blessures dans l’équipe visiteuse.

Virgil van Dijk, Thiago Alcantara, Fabinho et Curtis Jones de Liverpool sont de retour à l’entraînement après s’être isolés en raison de tests COVID-19 positifs, a déclaré lundi le manager Juergen Klopp.

« Oui, les garçons qui ont dû s’isoler, ou qui avaient COVID, sont de retour. Cela signifie Fab, Virgil, Curtis et Thiago », a déclaré Klopp aux journalistes avant le voyage de mardi en Premier League à Leicester City.

« Thiago était le dernier en date, il est revenu et s’est entraîné hier pour la première fois avec l’équipe. Nous avons un jeune joueur qui s’isole maintenant et deux membres du staff.

« C’est vraiment délicat, chaque matin quand tu rentres, c’est un peu comme une loterie. Vous espérez que tout va bien et puis un cas… C’est la situation, mais à part ça, nous allons bien.

L’équipe de Klopp jouera à nouveau contre Leicester après les avoir battus aux tirs au but en quarts de finale de la Coupe de la Ligue la semaine dernière. Leicester a perdu 6-3 contre le leader Manchester City dimanche.

« Leicester n’est pas dans une bonne situation. Ils ont des blessures », a déclaré Klopp.

«Nous sommes sortis pour nous entraîner quand c’était 4-0, puis on m’a dit que c’était 4-3. Wow! Ils étaient visiblement proches. C’est une bonne équipe et ce que Brendan (Rodgers) fait est exceptionnel.

Les joueurs africains participant à la Coupe des Nations étant autorisés à jouer pour leurs clubs jusqu’au 3 janvier, Klopp a déclaré qu’il était heureux d’avoir Mohamed Salah, Sadio Mane et Naby Keita disponibles pour le voyage de Liverpool à Chelsea dimanche.

«Je suis reconnaissant pour cela et je pense que c’est juste. C’est bien que les garçons puissent jouer à ce jeu. Après cela, ils doivent partir », a déclaré Klopp.

Liverpool est deuxième du classement avec un match en moins, à six points de Manchester City. Leicester est 10e.

