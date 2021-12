Premier League EN DIRECT sur talkSPORT: la couverture du Boxing Day comprend Norwich contre Arsenal et Aston Villa contre Chelsea avec Liverpool contre Leeds reporté en raison de COVID-19

Le lendemain de Noël – c’est votre moment le plus merveilleux de l’année.

Après avoir mangé des cochons dans des couvertures, espérons que vous avez laissé de la place pour une journée à succès de football festif de Premier League sur talkSPORT.

United ne participera pas au football du Boxing Day pour la première fois depuis une décennie

Jusqu’à présent, deux matchs ont été reportés avec Wolves vs Watford et Liverpool vs Leeds United – un match qui devait être diffusé en direct sur talkSPORT – également annulé.

Liverpool et Leeds ont été impliqués dans un affrontement incroyable à Anfield lors de la première journée de la saison dernière qui a vu Mohamed Salah marquer un triplé lors d’une victoire 4-3, mais ce match va maintenant être réorganisé.

Ailleurs, les rivaux locaux de Liverpool Everton font face à un voyage difficile à Burnley tandis qu’Arsenal se rend aux lutteurs Norwich, en direct sur talkSPORT 2.

Les champions de Pep Guardiola sont impliqués dans l’un des matchs phares du Boxing Day alors qu’ils accueillent Leicester.

Et Chelsea fait face à un voyage à Birmingham pour affronter Aston Villa avec le match nul de 17h30 également sur talkSPORT.

Le voyage de Manchester United à Newcastle est le seul match qui ne sera pas joué le lendemain de Noël, ce match ayant lieu le lundi 27 décembre. C’est la première fois depuis 2009 que Man United n’apparaît pas le lendemain de Noël.

Incroyablement, la seule autre fois où le club d’Old Trafford n’a pas joué à cette date festive depuis la création de la Premier League était en 1995. Le match, assez ironique contre Newcastle, a eu lieu le 27 décembre avec des buts d’Andy Cole et Roy Keane. gagner trois points vitaux.

Voici à quoi ressemble le football du Boxing Day cette année…

Matchs de Premier League le lendemain de Noël 2021

Liverpool v Leeds – REPORTÉ – 12h30, Anfield – talkSPORT EXCLUSIF

Wolves v Watford – REPORTÉ – 12h30, Molineux

Burnley contre Everton – 15h00, Turf Moor

Man City contre Leicester City – 15h00, Etihad Stadium

Norwich City contre Arsenal – 15h00, Carrow Road – talkSPORT 2 EXCLUSIF

Tottenham contre Crystal Palace – 15h00, stade Tottenham Hotspur

West Ham contre Southampton – 15h00, stade de Londres

Aston Villa contre Chelsea – 17h30, Villa Park – talkSPORT EXCLUSIF

Brighton contre Brentford – 20h00, stade Amex

talkSPORT aura désormais deux matchs en direct exclusivement pour vous le lendemain de Noël cette saison.

Nous aurons également les dix rencontres de Premier League en direct entre le mardi 28 et le jeudi 30 décembre, notamment Leicester contre Liverpool et Manchester United contre Burnley.

MARDI 28 DÉCEMBRE

12h30 Arsenal v Wolves – talkSPORT EXCLUSIF

Présenté par Reshmin Chowdhury. Commentaire de Joe Shennan et de l’ancien ailier anglais Trevor Sinclair

15h00 Southampton contre Tottenham – EXCLUSIVITÉ talkSPORT

Présenté par Hugh Woozencroft. Commentaire de Nigel Adderley et de l’ancien défenseur de West Ham et de l’Angleterre Alvin Martin

15h00 Watford contre West Ham – EXCLUSIVITÉ talkSPORT 2

Présenté par Dan Windle. Commentaire de Ian Danter et de l’ancien milieu de terrain d’Arsenal Perry Groves

15h00 Crystal Palace contre Norwich – EXCLUSIVITÉ SUR L’APPLICATION talkSPORT

Commentaire d’Alex Crook et de l’ancien défenseur de Manchester United et de l’Angleterre Paul Parker

17h30 Leeds contre Aston Villa – EXCLUSIVITÉ talkSPORT

Présenté par Adrian Durham. Commentaire de Mark Wilson et de l’ancien défenseur de Sunderland et de l’Angleterre Micky Gray

20:00 Leicester v Liverpool – talkSPORT EXCLUSIF

Présenté par Adrian Durham. Commentaire de Sam Matterface et de l’ancien attaquant de Leicester et West Ham David Connolly

MERCREDI 29 DÉCEMBRE

19h30 Chelsea v Brighton – talkSPORT EXCLUSIF

Présenté par Adrian Durham. Commentaire de Sam Matterface et de l’ancien attaquant de West Ham et de l’Angleterre Dean Ashton

20h15 Brentford contre Manchester City – talkSPORT 2 EXCLUSIF

Commentaire de Nigel Adderley et de l’ancien attaquant de Leicester et West Ham David Connolly

JEUDI 30 DÉCEMBRE

19h30 Everton contre Newcastle – EXCLUSIVITÉ talkSPORT 2

Commentaire de Mark Wilson et de l’ancien défenseur de Leeds et Manchester City Danny Mills

20h15 Manchester United v Burnley – talkSPORT EXCLUSIF

Présenté par Adrian Durham. Commentaire de Sam Matterface et de l’ancien ailier anglais Trevor Sinclair

Joyeux Noël et restez en sécurité là-bas.

Le tableau de la Premier League le jour de Noël 2021

