22/08/2021 à 21h00 CEST

Lundi prochain à 21h00 se jouera le match de la deuxième journée de la Premier League, dans lequel nous verrons le Jambon occidental et à Leicester dans le stade de Londres.

Le Jambon occidental a l’intention d’ajouter une victoire dans la deuxième journée après avoir gagné à domicile par un score de 2-4 à Newcastle United dans le Parc Saint-James, avec tant de Antoine, Soucek, Cresswell et Benrahma.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le La ville de Leicester a été imposé à Les vagabonds de Wolverhampton 1-0 lors de leur dernier match de la compétition, avec un but de Vardy, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le stade de la Jambon occidental.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés auparavant dans le stade de Londres et le bilan est de huit victoires, quatre défaites et deux nuls en faveur de la Jambon occidental. La dernière fois que les deux équipes se sont rencontrées dans cette compétition, c’était en avril 2021 et le match s’est terminé sur un résultat de 3-2 pour les hôtes.

De plus, les deux équipes sont à égalité à trois points du classement de la Premier League, le match peut donc être une bonne occasion de casser les tableaux. L’équipe locale est à la quatrième place, tandis que les visiteurs occupent la neuvième place.