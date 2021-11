Premier League – Manchester United

23/11/2021 à 10h22 CET

Les Manchester United est à la recherche d’un nouvel entraîneur après l’arrêt de Ole Gunnar Solskjaer. Différents noms sont sortis qu’Old Trafford a mis sur la table, tels que Zinedine Zidane, Luis Enrique et dernièrement Mauricio Pochettino.

L’entraîneur actuel du PSG est, selon toute la presse anglaise, celui choisi pour le banc de Old Trafford. Les couvertures des journaux sportifs du Royaume-Uni ce mardi ont convenu de faire la part belle à l’Argentin.

« United veut Pochettino maintenant », titre Mirror Sport. Les médias, avec les autres, assurent que les bureaux de Manchester ont déjà contacté le technicien pour l’amener le plus rapidement possible. Manchester voit dans la figure de l’Argentin le remplaçant parfait, et l’antidote idéal pour être l’antagoniste de Pep Guardiola à Manchester City.

En outre, Pochettino débarque aujourd’hui à Manchester, pour se concentrer sur le match de Ligue des Champions de demain soir, précisément contre le Pep’s City au stade Etihad.

| Sport express quotidien

« La folie de l’argent », est le titre du Daily Mail, qui concentre son attention sur Harry maguire et ses propos dans lesquels il demandait qu’on ne blâme pas le technicien mais les joueurs. Le média assure que United prépare un sac de millions d’euros pour faire venir l’Argentin, et payer sa clause pour le retirer du PSG.

« Folie », ajoute Star Sport, qui souligne le match important que les hommes de Michael Carrick disputent ce mardi à l’Estadio de la Cerámica contre Villarreal.