Premier League : Tyson Fury, l’inspirateur de Manchester United après la défaite contre Liverpool

La Premier League Ole Gunnar Solskjaer l’utilise comme motivation

Tyson Fury inspire Manchester United. PA

Contre les cordes après sa première défaite en tant que manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer veut que ses joueurs apprennent du champion du monde des poids lourds Tyson Fury alors qu’ils tentent d’absorber leur plus récent revers en Premier League.

Solskjaer tente de conserver sa place après la victoire 5-0 que Liverpool leur a offert à Old Trafford le week-end dernier.

Le vendredi, Solskjaer a souligné que ce n’était pas la première fois qu’il était confronté à une situation difficile au cours de ses trois années à la tête de United et s’est dit prêt à « riposter ». à commencer par la visite à Tottenham samedi.

Solskjaer a souligné que son équipe ressemblait à un boxeur « imprudent » contre Liverpool, remonté au bout de cinq minutes et s’imposant déjà 4-0 à la mi-temps.

« Nous avons encaissé un but et nous voulions nous réorganiser, mais nous étions trop ouverts, nous étions trop secoués contre une bonne équipe », a résumé Solskjaer. « Vous voyez Tyson Fury quand il est renversé plusieurs fois. C’est incroyable comment il garde son sang-froid et le calme lorsque le compte atteint six, sept, huit et qu’il se lève prêt à partir. Notre mentalité doit s’améliorer. »

Au milieu des critiques concernant les performances de United et ses propres tactiques, Solskjaer a déclaré qu’il sentait que son équipe était « contre les cordes » cette semaine.

« Nous devons réagir », a-t-il déclaré. « C’est mon travail d’éduquer les joueurs. Je suis responsable de la réaction, du résultat et de la performance. et nous avons travaillé sur le terrain dans tout ce qui doit être amélioré.

« Il ne s’agit pas d’une chose, il ne s’agit pas seulement de l’état d’esprit. Il s’agit du plan de match, il s’agit de la stratégie, techniquement. Nous avons passé une bonne semaine et j’ai l’impression que les gars sont prêts à faire de leur mieux. »