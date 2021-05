“ Premier mai ”: une date clé dans le calendrier des premiers Bee Gees

Même le plus spécialiste des jeux-questionnaires sur Les Bee Gees peut ne pas inclure une question sur lequel de leurs coups a été inspiré par un chien. Mais si c’est le cas, vous pouvez être prêt avec la réponse: c’était le single de 1969 «First Of May».

Un single controversé

La chanson des frères Gibb est sortie à un moment tendu de l’histoire du groupe. Leur ambitieux double album Odessa était sur le point de voir le jour, alors même que Robin Gibb quittait le groupe. «First Of May» était le seul single à sortir du plateau et est devenu un succès substantiel, même s’il a été le catalyseur du départ (heureusement de courte durée) de Robin.

«Le choix d’un single d’Odessa a été la goutte d’eau», a écrit Johnny Black dans une rétrospective des Bee Gees à Mojo en 2001. «Les principaux prétendants étaient« Lamplight », chanté par Robin, et« First Of May », chanté par Barry . Lorsque «First Of May» a été choisi, Robin a sauté du navire.

Dans les notes de pochette du coffret du trio Tales From The Brothers Gibb, Barry a révélé que la chanson devait une partie de son inspiration au fait que le 1er mai était l’anniversaire de son chien et de sa femme. «Lorsque Linda et moi avons emménagé pour la première fois dans un appartement près de la cathédrale Saint-Paul», a-t-il écrit, «nous nous sommes procurés un chien de montagne des Pyrénées et l’avons appelé Barnaby. L’idée est venue de là. Triste à dire, Barnaby est parti mais la chanson continue.

Les frères ont enregistré une démo du morceau aux Atlantic Studios à New York avant d’en couper la version finale à l’IBC à Londres. Là, l’arrangeur Bill Shepherd a ajouté les touches orchestrales qui complétaient la voix principale réfléchie de Barry et les harmonies du groupe.

“ Grande ballade de production ”

La critique du single par Billboard a noté: “La grande performance de ballade de production avec une ligne lyrique convaincante a une grande partie de l’attrait commercial de leur récent ‘I Started A Joke’.” seulement atteint le n ° 37. Mais c’était un hit n ° 6 au Royaume-Uni, en tête des charts aux Pays-Bas et également dans le Top 10 dans une grande partie du reste de l’Europe, ainsi qu’en Afrique du Sud et en Nouvelle-Zélande.

