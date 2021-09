Kylie Jenner : Premier mannequinat avec son ventre, en blanc | INSTAGRAM

Depuis le Nouvelles ce que kylie jenner est sur Enceinte nous n’avions pas pu voir de photos à ce sujet, car le mannequin et mondain préparait un vidéo dans lequel il partagerait avec nous la belle surprise et que même je l’ai partagé il y a deux jours, cependant, aujourd’hui, il a révélé les premières photos.

C’est vrai, c’est une pièce de divertissement composée de quatre instantanés que vous avez placé sur votre profil officiel de Instagram, En eux, ils apparaissent vêtus d’une élégante robe blanche avec une cape imposante ainsi que des lunettes de soleil et quelques des chaussures beau.

Mais ce qui a le plus retenu l’attention des internautes, c’est que son ventre de grossesse un détail très tendre et passionnant maintenant qu’il nous a déjà donné la nouvelle officiellement, sûrement Travis Scott vous serez plus qu’heureux de voir votre partenaire de cette façon.

Il y a aussi quatre photographies alors dans chacune elle prend une pose différente montrant qu’elle est plus que fière et heureuse de cette nouvelle étape de sa vie dans laquelle elle recevra le deuxième fruit de son amour avec lui. Chanteur célèbre.

Malgré être enceinte Kylie Jenner modèle aux formes splendides montrant que quelle que soit l’étape dans laquelle vous vivez, vous devez vous sentir belle et bien avec votre silhouette quelle qu’elle soit mais en essayant évidemment de prendre soin de votre santé au maximum.

De plus, dans ses stories, il a également partagé quelques éléments de contenu, d’abord une photo de dos avec la cape blanche qu’il a utilisée pour cette séance puis une petite vidéo marchant et montrant son ventre.

Ses fans étaient sûrement ceux qui étaient les plus excités par ces photos car ils ont déjà atteint plus de 10 millions de likes dans la publication officielle et c’est leur assez bon et impressionnant nombre ayant très peu d’heures de l’avoir partagé.

Bien sûr, ses amis, ses proches et ses admirateurs se sont consacrés à commenter avec beaucoup d’amour et l’ont félicitée en lui disant à quel point elle est belle et à quel point cette nouvelle étape est belle en tant que mère d’un deuxième enfant.Bien sûr, ses filles ont dormi, elle est aussi plus qu’heureux. et nous avons pu le voir dans la vidéo que nous avons mentionnée plus tôt.