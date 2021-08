Premier monde jurassique : Dominion Footage montre des dinosaures classiques, de la neige et une énorme question

in

Il reste encore un peu de temps jusqu’à ce que Jurassic World: Dominion de Colin Trevorrow arrive dans les salles. Alors que le blockbuster a terminé avec succès la production en 2020 – la pandémie provoquant des démarrages et des arrêts de la production – le film utilise tout 2021 pour la post-production, et le film est en train d’être configuré pour être l’une des plus grandes sorties en 2022. Malgré le fait que nous ayons encore une longue attente devant nous, Universal Pictures a réservé une merveilleuse surprise à CinemaCon 2021 cet après-midi en montrant les toutes premières images du prochain film.

Il y avait beaucoup de questions parmi le public lors de la convention annuelle des propriétaires de théâtre aujourd’hui, se demandant si Universal présenterait des images de Jurassic World: Dominion lors de leur présentation au Colosseum du Caesars’ Palace – et alors qu’il y avait un moment où il semblait que c’était ‘ Cela n’allait pas arriver, le studio a ensuite surpris tout le monde en faisant en sorte que ce soit le dernier titre de leur liste discuté lors de l’événement. Nous n’avons pas eu de bande-annonce ni de premier aperçu étendu, mais à la place, nous avons reçu une bobine en coulisses mettant en vedette les stars et le réalisateur du nouveau film, ainsi que de brefs aperçus de l’action qui devrait se dérouler.

Comme vous vous en souvenez peut-être, Jurassic World: Fallen Kingdom de JA Bayona s’est terminé avec toutes les variétés de dinosaures échappant à la captivité et envahissant notre monde – et cette circonstance particulière est au cœur même de ce qu’est Jurassic World: Dominion. Dans un extrait d’une interview avec Colin Trevorrow, le cinéaste dit que le film « pose une seule question : si des dinosaures vivaient parmi nous, seriez-vous en sécurité ? La réponse est non.”

Les images montraient le retour de nombreux dinosaures classiques, dont certains que nous n’avions pas vus depuis assez longtemps. Comme vous vous en doutez, il y a un terrifiant Tyrannosaurus Rex, les Velociraptors causent toujours toutes sortes d’enfers, et le Brontosaure a l’air remarquablement majestueux, peu importe ce qu’ils font. La meilleure surprise de toutes, cependant, a été de voir un bref aperçu d’un Dilophosaurus, qui est un dino dont le public se souviendra avec émotion comme la créature qui a craché de la glu noire au visage de Wayne Knight’s Nedry dans Jurassic Park avant de le dévorer.

