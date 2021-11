Premier nom dans le cadre en tant qu’Aston Villa faisant partie de la société avec Dean Smith

Aston Villa a confirmé s’être séparé de l’entraîneur-chef Dean Smith après cinq défaites successives en Premier League.

Forgeron a été nommé Villa patron il y a un peu plus de trois ans et a ramené le club en Premier League via les play-offs lors de sa première saison à la tête. Au cours de cette campagne, il a mené le club à une séquence de victoires record de 10 matchs.

La saison suivante, il a maintenu Villa dans l’élite et les a également menés à la finale de la Coupe Carabao à Wembley, où ils ont perdu 2-1 contre Manchester City.

Cette saison a cependant été une vraie lutte, avec Villa actuellement 15e du classement, à deux points de la sécurité.

Il a gagné 55 et perdu 56 de ses 139 matchs à la tête du club.

S’adressant au site Web du club, le PDG Christian Purslow a déclaré: « Lorsque Dean nous a rejoint en octobre 2018, notre équipe était vraiment en difficulté dans le championnat. Il a immédiatement transformé l’atmosphère et les performances et a obtenu le succès ultime en ramenant Villa en Premier League au cours de la même saison – un exploit rare.

« Il a ensuite assuré notre place en Premier League après une campagne difficile et nous a emmenés en finale de Coupe à Wembley.

« Cependant, après un bon début de saison dernière, cette année, nous n’avons pas vu l’amélioration continue des résultats, des performances et de la position en championnat que nous recherchions tous. Pour cette raison, nous avons décidé de faire un changement maintenant pour laisser le temps à un nouvel entraîneur-chef d’avoir un impact.

« Le conseil d’administration tient à remercier sincèrement Dean pour ses nombreuses excellentes réalisations, sur et en dehors du terrain, pendant cette période. Tout le monde sait à quel point Aston Villa représente pour Dean et sa famille. Il a représenté le Club avec distinction et dignité – universellement apprécié et respecté par tous ceux qui sont associés à Aston Villa – notre personnel, nos joueurs et nos supporters. Nous lui souhaitons le meilleur. »

Villa a déclaré que le processus de remplacement de Smith allait maintenant commencer.

Le patron du Danemark lié à son rôle

Un gestionnaire qui a été lié au rôle est l’actuel Danemark Kasper Hjulmand.

Il a attiré l’attention du monde du football en menant les Danois aux demi-finales de l’Euro 2020. Et c’était dans le sillage de la Crise de Christian Eriksen qui a vu l’ancien milieu de terrain de Tottenham s’effondrer lors d’un match contre la Finlande.

Ils ont finalement perdu 2-1 contre l’Angleterre après les prolongations dans les quatre derniers, mais les Rouge et Blanc ont maintenu leur élan.

Hjulmand les a guidés vers huit victoires sur huit en qualification pour la Coupe du monde 2022. Et ils n’ont pas encore encaissé de but, après en avoir marqué 27.

