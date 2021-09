Premier partenaire australien de Neobank avec BTC Markets

Volt, la première banque australienne directe à opérer exclusivement en ligne, s’est associée à l’échange de devises numériques BTC Markets (BTCM) pour offrir à cette dernière et à ses clients une stabilité, une fiabilité et une vitesse améliorées des investissements dans les actifs numériques. Ceci est facilité par la plate-forme Banking as a Service (BaaS) de Volt. Dans un premier temps, BTCM acquerra des capacités bancaires intégrées en accédant à un compte de gestion de trésorerie d’entreprise avec automatisation des paiements et notifications en temps réel.

Les clients BTCM utilisent leurs propres comptes Volt

Au lieu d’effectuer des dépôts sur des comptes en fiducie BTCM, les utilisateurs de la bourse auront leurs propres comptes Volt, intégrés dans l’environnement BTCM. En vertu du Plan de réclamations financières, le montant maximum du dépôt protégé sera de 250 000 $ par titulaire de compte.

Andrew Clouston, directeur des clients et des partenariats de Volt, a déclaré :

« Nous sommes ravis de nous associer à un autre pionnier australien de la fintech. BTC Markets a été l’un des premiers et reste l’un des échanges de devises numériques les plus importants et les plus fiables en Australie. Ce partenariat permettra à la BTCM de rester à la pointe d’une industrie en pleine croissance. Nous nous sommes particulièrement intéressés aux monnaies numériques qui ont gagné en popularité, en crédibilité et en sécurité ces dernières années. Nous pensons que BTC Markets et Volt sont sur le point d’offrir un accès bancaire sûr et sécurisé pour aider les Australiens qui cherchent à échanger des actifs numériques.

Offrir l’innovation et l’accès aux solutions bancaires

La néobanque note que ce partenariat montre que BaaS peut améliorer la concurrence sur le marché bancaire australien et offrir de la nouveauté et un accès aux solutions bancaires pour les fintechs et leurs clients. Ce type d’association crée un précédent en Australie, à la suite d’une récente enquête du Sénat, qui a accusé les banques traditionnelles de refuser aux opérateurs de crypto-monnaie les services bancaires de base.

Caroline Bowler, PDG de BTCM, a déclaré :

« Ce partenariat permettra à BTC Markets d’offrir à ses clients des augmentations encore plus importantes en termes de vitesse, de stabilité et de confiance lors du transfert de fonds. La vitesse accrue sera le résultat de l’accès quasi instantané de nos clients aux dollars australiens pour les transactions via des solutions bancaires natives et intégrées telles que les comptes bancaires. Une plus grande stabilité émergera de cette relation unique en son genre entre une banque et un échange crypto en Australie.

Selon les données de la BTCM, 13% des Australiens possédaient des crypto-monnaies en février 2021. Jusqu’à présent, les 325 000 clients australiens de la bourse ont échangé l’équivalent de 17,1 milliards de dollars d’actifs numériques.

