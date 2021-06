Premier plat principal de l’Eurocup

14/06/2021 à 18:50 CEST

L’Allianz Arena accueillera le premier grand match de ce championnat d’Europe entre deux candidats au titre comme la France et l’Allemagne, bien que cette dernière soit en recul et plus disputée que l’équipe de France, dont on pourrait dire qu’aujourd’hui, et en tant qu’actuel champion du monde, est la candidate numéro un pour soulever ce championnat d’Europe.

L’équipe de Joachim Löw arrive à ce tournoi avec le moins de sensations de favoritisme depuis de nombreuses années aprèsSurtout, les derniers résultats obtenus et les défaites rougissantes, comme le 6-0 contre l’Espagne l’an dernier.

Pour sa part, La France a une équipe qui n’avait pas été vue dans l’équipe “bleu” depuis longtemps, vient avec le moral à travers le toit avec juste une défaite lors des 20 derniers matchs. Sa capacité offensive avec le trident Mbappe, Griezmann et Benzema signifie qu’elle est dans toutes les poules pour être la championne.

Une circonstance à prendre en compte est qu’il est vrai que L’Allemagne joue à domicile, mais aura le plus faible pourcentage de public de tout le Championnat d’Europe: seuls 12 500 spectateurs pourront se rendre à l’Allianz Arena, un stade d’une capacité de 75 000 spectateurs, ce qui représente 17% du public. En ce sens, avec si peu de public, je doute que cela puisse devenir un facteur considéré comme clé.

Par rapport aux paris de ce match et après avoir analysé les situations dans lesquelles les deux équipes arrivent, j’ai trouvé deux paris qui me sont très précieux.

Tout d’abord, le pari combiné au sein de la section “Combipartite” de Betfair, “France ou nul et au moins un but dans le match” à 1,60, je vois un peu plus de favoritisme envers l’équipe de France et je doute qu’elle aille sans marquer face à une défense allemande qui encaisse pas mal de buts ces derniers temps.

Deuxièmement, je vais avec le But de Karim Benzema à 2,50 le jour de son retour en match officiel après 6 ans et après la belle saison qui s’est déroulée avec Madrid. Il me semble que ce pari a une valeur évidente.