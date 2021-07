Premier podium pour Nerea Martí en W Series

in

31/07/2021 à 18:37 CEST

L’anglais Jamie Chadwick, la championne en titre de la W Series, a ajouté sa deuxième victoire de la saison, après avoir dominé toutes les séances du week-end dans la série monoplace féminine du GP de Hongrie. Le pilote de La vitesse Courses Elle a également ajouté les points supplémentaires pour le tour le plus rapide (1 : 43,611), terminant première devant sa principale rivale au championnat Alice Powell (Racing X) et l’Espagnole de la W Series Academy, Nérée Marti, qui a terminé troisième, réalisant ainsi son premier podium dans la catégorie.

Les deux autres représentantes espagnoles, Marta García et Belén García, ont réalisé une autre belle course dans le ‘top ten’ pour terminer respectivement septième et huitième au Hungaroring.

La course a commencé avec 10 minutes de retard alors que les dommages aux barrières causés par l’accident de Carlos Sainz en qualifications de Formule 1. Chadwick a maintenu la pole position avec un excellent départ dans lequel il s’est défendu de l’attaque de Powell. Les deux se sont éloignés du groupe dès le quatrième tour, avec Martí à 4 secondes de Powell. Les positions du trio de tête ont été maintenues, avec la victoire et le leadership pour Chadwick.

GP de Hongrie. Série W. Carrière:

1. Jamie Chadwick 32’59.370

2. Alice Powell à 10 237

3. Nerea Martí à 15 395

4. Irina Sidorkova à 20 931

5. Beitske Visser à 21 618

6. Emma Kimilainen à 26 423

7. Marta Garcia à 28 706

8. Belén García à 30 790

9. Bruna Tomaselli à 31 172

10. Jessica Hawkins à 37 368