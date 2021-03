NBC a publié le premier aperçu officiel de la saison 16 de America’s Got Talent, avec Simon Cowell rejoint par ses co-stars Sofia Vergara, Heidi Klum et Howie Mandell. L’animateur éblouissant Terry Crews a partagé la première photo sur Instagram, indiquant aux fans de la série de reprendre la production pour une nouvelle saison de comédie, d’acrobaties, de magie, de ventriloquie, de danse et probablement bien plus encore. Découvrez le quatuor et les équipages des juges dans le post ci-dessous.