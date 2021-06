Premier regard sur Camrus Johnson en tant que Batwing dans Batwoman Saison 2 ⋆ 10z viral

Dans l’univers de la bande dessinée de DC, Luke Fox est le héros costumé connu sous le nom de Batwing. cependant, Batwoman a présenté Luke en tant que joueur de soutien pour Kate Kane de Ruby Rose et plus tard, Ryan Wilder de Javicia Leslie. Maintenant, Luke est enfin sur le point de devenir Batwing dans l’Arrowverse (via SuperHeroHype).

Via Collider, The CW a publié les deux premières images de Johnson en costume de Batwing. Maya Mani a conçu le costume Batwing, qui reste également assez fidèle à son homologue de bande dessinée.

“Je voulais que le costume Batwing représente le lien entre le père et le fils, pour montrer l’amour et le respect que Lucius Fox avait pour son fils, Luke”, a déclaré Mani. « Il a été conçu dans le domaine de l’imagination d’un enfant ; le costume est un peu fantastique et basé sur la fantaisie du rêve d’un jeune garçon – avec des propulseurs de fusée et des morceaux cachés qui sortent ! La combinaison Batwing représente les talents combinés d’une équipe solide qui s’est tous réunie et a relevé les nombreux défis consistant à englober les lumières, les pièces mobiles et le besoin de mobilité de front, donnant vie à ce personnage.

“Honnêtement, il est difficile d’expliquer à quel point cela signifie pour moi de porter le costume Batwing et de jouer officiellement mon premier super-héros”, a ajouté Johnson. « La principale raison pour laquelle je voulais être dans Batwoman était pour cette opportunité – de donner aux enfants comme moi un autre héros noir à admirer et à s’identifier. Il est difficile de ne pas sourire quand je me surprends dans le miroir avec le symbole de la chauve-souris sur ma poitrine, et je continuerai de sourire à chaque scène de combat, chaque cascade impressionnante et chaque nuit Gotham où Batwing est enfin sur le terrain !

Selon Batwoman showrunner Caroline Dries, le voyage de Luke Batwing se prolongera jusqu’à la saison prochaine.

“J’ai hâte de voir Batwing depuis que nous avons décidé de faire de Luke Fox un élément fondamental de notre équipe Bat dès les étapes de développement pilote”, a déclaré Dries. « Je peux parler au nom de Cam quand je dis, lui aussi ! Mais ce personnage ne pouvait pas sortir de nulle part. Nous avons construit ce personnage à partir d’une histoire de Luke profondément personnelle et compliquée que nous avons commencé à mettre en place dans la première saison. Et j’ai hâte de le dévoiler au cours de la saison trois. »

