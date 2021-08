Premier regard sur Elizabeth Debicki dans le rôle de la princesse Diana dans The Crown

Elizabeth a été capturée sur le plateau aux côtés deux jeunes hommes censés donner vie aux enfants de Diana, le prince William et Harry. Sur les photos, elle porte l’un des looks les plus emblématiques de Lady Di, un jean, une chemise rose et un blazer bleu marine, tandis que les deux garçons portent des polos à rayures et des jeans bleus assortis.

Ardverikie lodge qui sert également de Balmoral pour le tournage de la série Netflix The Crown. Les acteurs qui jouent la princesse Diana, William et Harry ont été aperçus dans le parc le mercredi 4 août 2021

Bien qu’aucun détail n’ait été donné sur les décennies qui seront couvertes au cours de la cinquième saison, Ted Sarandos, responsable du contenu de Netflix, a déclaré au Hollywood Reporter qu’elles atteindraient le présent. “La Couronne emmènera la reine Elizabeth, âgée de 29 ans, probablement jusqu’à nos jours” a-t-il déclaré.