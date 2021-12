Premier regard sur Jared Leto et Anne Hathaway dans la mini-série WeCrashed – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Début 2021, on apprenait que Jared Leto et Anne Hathaway avaient accepté de jouer dans une mini-série dramatique pour la plateforme de streaming Apple TV Plus. Le projet s’intitule WeCrashed et mettra en vedette l’ascension et la chute de l’homme d’affaires Adam Neumann en tant que PDG de la société WeWork. Le tournage a eu lieu au printemps et en été de cette année. Et tandis que les images se poursuivent en post-production, nous avons enfin une première image officielle de la série, gracieuseté d’EW.

En janvier, il a été rapporté que WeCrashed serait inspiré par le podcast éponyme Wondery. Et qu’à partir d’un tel matériel primitif, la série explorerait « l’ascension avide et la chute inévitable de WeWork, l’une des startups les plus précieuses au monde, et les narcissiques dont l’amour chaotique a rendu tout possible » (via).

Jared Leto incarne Adam Neumann, l’un des fondateurs de cette entreprise renommée – axée sur les espaces de travail partagés – qui a atteint un prix de 47 milliards de dollars. Cependant, à l’été 2019, une série d’irrégularités est devenue apparente qui a conduit à la démission de Neumann en tant que PDG.

Pour son interprétation, Leto a utilisé quelques prothèses, en plus d’adopter un accent israélien, selon la nationalité de son personnage. Une telle transformation a été applaudie par les showrunners de WeCrashed Lee Eisenberg et Drew Crevello dans une interview avec EW. Alors que Crevello a déclaré qu’il avait l’impression de parler directement à Adam Neumann pendant le tournage, Eisenberg a déclaré que son père né en Israël « n’avait pas d’accent » sur l’acteur.

De son côté, Anne Hathaway incarne la femme de l’homme d’affaires, Rebekah Neumann. C’était un personnage qui, selon les mots de Crevello, « avait besoin d’une actrice d’une capacité inégalée pour saisir toutes les nuances ». Et certainement Rebekah (qui a également suscité la controverse dans la vraie vie) recevra la même attention qu’Adam tout au long des huit épisodes de la mini-série.

« Ce qui sépare [WeCrashed] l’une des autres choses que nous avons vues dans ce genre, c’est que nous voyons l’histoire à travers le prisme de ce couple », a ajouté Eisenberg. « Nous voyons ce culte de la personnalité dans l’histoire de l’entreprise, puis nous rentrons chez eux le soir. »

Source : CinéPremière