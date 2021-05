Premier regard sur Kaci Walfall dans la série DC d’Ava DuVernay Naomi ⋆ .

]]>]]>

Après avoir joué son rôle principal en mars dernier, DC Entertainment a maintenant dévoilé le premier look Kaci Walfall (Pouvoir) en tant que super-héros adolescent Naomi McDuffie dans le prochain pilote de DC Comics Naomi de The CW et des producteurs exécutifs Ava DuVernay (Selma) et Jill Blankenship (Flèche).

L’image recrée la couverture pour Naomi # 1 des co-créateurs Brian Michael Bendis, David F. Walker et Jamal Campbell:

Naomi «suit le voyage d’une adolescente de sa petite ville du nord-ouest aux hauteurs du multivers. Lorsqu’un événement surnaturel secoue profondément sa ville natale, Naomi entreprend de découvrir ses origines, et ce qu’elle découvre mettra au défi tout ce que nous croyons à propos de nos héros.

Avec Kaci Walfall, le Naomi pilote mettra en vedette Alexander Wraith (Agents du SHIELD), Cranston Johnson (Vallée P), Camila Moreno (Perdu au-delà des étoiles), Barry Watson (7ème ciel), Mouzam Makkar (Le correctif), Mary-Charles Jones (Kevin peut attendre), Aidan Gemme (Trouver Neverland), Daniel Puig (Le système) et Will Meyers (Mauvaise éducation).

