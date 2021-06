Premier regard sur Kate Beckinsale dans la comédie d’action amazonienne Jolt Vir .

in

Amazon a annoncé avoir acquis les droits mondiaux de Secousse, la comédie d’action vedette de Kate Beckinsale de la réalisatrice Tanya Wexler (Hystérie), et lancera le film sur Prime Video en juillet.

Le synopsis officiel de Jolt se lit comme suit :

Lindy est une belle femme sardoniquement drôle avec un secret douloureux : en raison d’un trouble neurologique rare et permanent, elle éprouve des impulsions meurtrières sporadiques remplies de rage qui ne peuvent être arrêtées que lorsqu’elle se choque avec un appareil à électrode spécial. Incapable de trouver l’amour et la connexion dans un monde qui craint son état bizarre, elle fait finalement confiance à un homme assez longtemps pour tomber amoureux, seulement pour le trouver assassiné le lendemain. Le cœur brisé et enragée, elle se lance dans une mission remplie de vengeance pour retrouver son assassin, tout en étant poursuivie par la police en tant que principal suspect du crime.

Secousse est prévu pour la première sur Amazon Prime Video le 23 juillet et voit Kate Beckinsale diriger un casting qui comprend également Bobby Cannavale, Jai Courtney, Laverne Cox, David Bradley, Ori Pfeffer, Susan Sarandon et Stanley Tucci.

