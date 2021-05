Premier regard sur Katie Thurston alors que la Bachelorette présente des hommes torse nu et une poupée sexuelle, alors préparez-vous pour les manigances

Alors que la promotion officielle de Katie Thurston a été publiée il y a quelques semaines, je ne pense pas que cela ait vraiment fait grand chose pour que Bachelor Nation soit vraiment emballé pour sa prochaine saison de The Bachelorette, en particulier compte tenu de toutes les controverses avec la franchise ces derniers temps. Mais, grâce au Twitter officiel de l’émission, nous avons maintenant le premier vrai regard sur l’action de sa saison, et, comme on peut s’y attendre, ces hommes vont apporter la chaleur et l’émotion, à la fois quand ils sortiront de la limousine pour rencontrez notre grande dame aimant les vibromasseurs, et au fil de la saison. Regarde!