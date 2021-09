Premier regard sur la série The Last of Us avec Pedro Pascal – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Après de nombreuses années de succès et de demandes des fans, le célèbre jeu vidéo à suspense apocalyptique va enfin recevoir une adaptation au format télé. The Last of Us a été promis il y a des mois pour le format télévisé avec Pedro Pascal et Bella Ramsay comme protagonistes. Maintenant, nous pouvons enfin avoir un premier aperçu de ce à quoi ressemblera le célèbre duo en live action.

Le 26 septembre est un jour spécial pour les fans de The Last of Us. Tout d’abord parce qu’un tel jour dans l’univers du jeu est connu comme le jour où a commencé l’événement qui a déclenché un monde apocalyptique avec peu de survivants, mais aussi parce que c’est à cette date que le jeu vidéo est sorti pour la première fois. Bien sûr, HBO ne manquerait pas l’occasion et avec la première de la série promise pour 2022, c’était la dernière occasion qu’ils avaient de donner une petite surprise aux fans du jeu lors de leur journée spéciale.

À travers les réseaux sociaux, la première image de l’action en direct a été partagée où l’on peut voir Pedro Pascal et Bella Ramsay avec les costumes caractéristiques de leurs personnages de dos. Bien que l’image ne montre pas grand-chose, les fans de la franchise seront certainement d’accord pour dire qu’elle a toutes les vibrations du jeu vidéo et que ce petit aperçu ne fait qu’augmenter la dose d’excitation.

En plus des chaînes officielles de HBO, le réalisateur de la série Neil Druckmann a également partagé le premier regard sur ses propres réseaux. En plus de Druckmann, la série obtient son développement en collaboration avec Craig Mazin. Le premier est un créatif qui appartient à la franchise depuis ses débuts dans le monde des consoles ; pour sa part, le second est à qui l’on doit la création de la série Tchernobyl, l’un des derniers succès télévisuels de la chaîne payante précitée.

En plus de Mazin et Druckmann, Carolyn Strauss (Game of Thrones; Tchernobyl) sera la productrice exécutive de la série, avec Evan Wells de Naughty Dog et Asad Qizilbash et Carter Swan de PlayStation Productions. L’équipe a commencé à filmer au début de cette année en vue de sortir le produit à un moment encore inconnu en 2022.

Craig et Neil sont des visionnaires dans leur propre ligue. Avec eux à la barre aux côtés de l’incomparable Carolyn Strauss, cette série ne manquera pas de trouver un écho auprès des fans inconditionnels des jeux THE LAST OF US et de ceux qui viennent de découvrir cette saga qui définit le genre », a déclaré Francesca Orsi, vice-présidente exécutive de HBO. la programmation. “Nous sommes ravis de travailler avec Naughty Dog, Word Games, Sony et PlayStation pour adapter cette histoire épique et puissamment immersive.”

Source : CinéPremière