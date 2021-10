Premier regard sur le Kamen Rider de Hideaki Anno d’Evangelion

in

Regardez ce joli casque. Capture d’écran : | Youtube

Comme Kotaku l’a signalé plus tôt ce printemps, le créateur d’Evangelion, Hideaki Anno, écrit et réalise un nouveau long métrage de Kamen Rider. Il s’appelle Shin Kamen Rider, et les premiers teasers du film nous donnent un bon aperçu de la façon dont Anno donne vie au personnage.

Seul l’art des personnages avait été publié avant cela, donc ces premiers teasers nous donnent nos premiers gros plans sur de nombreux détails. Le masque, la combinaison et le vélo ont tous été mis à jour et modernisés avec goût. La musique et la police sont également au rendez-vous. Tout a l’air fantastique.

Les deux bandes-annonces sont presque les mêmes. Jetez un oeil :

Une partie du casting a également été annoncée jeudi à Tokyo. Selon Livedoor News, Sosuke Ikematsu, qui est apparu dans The Last Samurai et Shoplifters primé, joue le rôle du protagoniste cyborg à vélo Takeshi Hongo. Minami Hamabe, qui a joué Mia Fey dans l’adaptation Ace Attorney de Takashi Miike, est Ruriko Midorikawa. Le reste du casting sera dévoilé à une date ultérieure.

Lancé en 1971, Kamen Rider met en scène des héros masqués chevauchant des motos cool. Le personnage principal est familier à tout le monde au Japon, et Anno a déclaré qu’il faisait un film qui pourrait plaire à tout le monde, fan ou non.

Anno a grandi en tant que fan de Kamen Rider, admirant le personnage en tant que jeune garçon, comme le faisaient de nombreux enfants à l’époque. “J’ai beaucoup tiré de l’émission de télévision il y a cinquante ans, et cinquante ans plus tard, j’ai commencé ce projet avec le sentiment que j’aimerais rendre la pareille d’une petite manière”, a-t-il déclaré au printemps dernier.

Shin Kamen Rider est le dernier né de la trilogie Shin d’Anno, qui sont de nouveaux remaniements (ou « shin » en japonais) de caractères japonais classiques. Il a écrit et co-réalisé Shin Godzilla en 2016 et a également écrit le prochain Shin Ultraman.

Shin Kamen Rider devrait sortir au Japon en mars prochain. La sortie du film a été repoussée en raison de la pandémie de Covid-19, qui a également impacté la sortie de Shin Ultraman.