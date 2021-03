Premier regard sur Peter Outerbridge en tant que Black Mask dans les images promotionnelles de Batwoman Saison 2 Episode 9 ⋆ .

]]>]]>

Plus tôt cette semaine, nous avons eu un premier aperçu de Black Mask dans une promo pour le neuvième épisode de Batwoman saison 2, et maintenant The CW a publié un lot d’images promotionnelles pour ‘Rule # 1’, ainsi que la nouvelle que Peter Outerbridge (L’étendue) a rejoint le casting dans le rôle du méchant Roman Sionis, qui jouera un rôle majeur dans le scénario pour le reste de cette saison; regardez les images ici…

VOIR AUSSI: Kate Kane revient à Batwoman, avec Wallis Day remplaçant Ruby Rose dans le rôle

LES CHOIX QUE NOUS FAISONS – Batwoman (Javicia Leslie) affronte le plus grand ennemi de Gotham, tandis que de nouvelles informations obligent les plus proches de Kate à prendre des décisions difficiles. Les sentiments de Ryan pour Angelique (star invitée Bevin Bru) mettent son partenariat avec Luke (Camrus Johnson) et Mary (Nicole Kang) en danger, tandis qu’Alice (Rachel Skarsten) entreprend une marche déformée dans le passé.

La saison 2 de Batwoman est diffusée le dimanche sur The CW.

